INEGI evidencia manipulación del gobierno federal sobre cifas de muertes por COVID-19

La Senadora del Partido Acción Nacional por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón lamentó que el gobierno federal le mienta al pueblo de México una vez más con un tema tan sensible como es el número de muertes por coronavirus y quedó demostrado con el informe que entregó el INEGI.

Mayuli Martínez reprochó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de enero a agosto de 2020, se registraron 108 mil 658 defunciones por COVID-19, mientras que; la Secretaría de Salud federal, informó que fueron 75 mil 17, lo que revela no solo el mal manejo de la pandemia, sino como han manipulado la información para mentir a los ciudadanos.

“Entre enero y agosto de 2020, un total de 108 mil 658 personas murieron a causa del COVID-19 en México, de acuerdo con el conteo preliminar de certificados de defunción revelado por el INEGI, y no 75 mil 17 como nos lo ha hecho creer el gobierno federal”, señaló la senadora panista.

La legisladora Martínez Simón dijo que se trata de 33 mil 641 muertos más por el virus SarsCov2 respecto a los que, en su momento, dio a conocer la Secretaría de Salud Federal al cierre de agosto pasado.

Es decir, la cifra real de decesos confirmados por COVID-19 es casi 45 por ciento superior a la que se reporta diariamente.

La Senadora panista agregó que, la estadística dada a conocer por INEGI muestra que de enero a agosto de 2020 fallecieron en total en México 683 mil 823 personas por todo tipo de causas, de las cuales 673 mil 260 fueron muertes ocurridas en ese periodo, lo que demuestra que el gobierno de Morena no solo tuvo un mal manejo de la pandemia, sino que descuidó la atención de otras enfermedades como son diabetes, hipertensión, obesidad, corazón y enfermedades renales, entre otras.

“Durante toda la epidemia de COVID-19 las autoridades de Salud han informado una y otra vez que la mayor parte de las muertes por esta enfermedad ha ocurrido en pacientes que presentaban enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad o tabaquismo, culpándolos como si ellos fueran los responsables de su propia condición de salud” dijo la senadora.

Sin embargo, Mayuli Martínez explicó que los especialistas advierten que las enfermedades que padecían estas personas, como millones de mexicanos, no sólo son resultado de decisiones personales, sino de un sistema de salud que no les ha respondido o que no ha generado políticas eficientes para mejorar su estado físico.

“Al eliminar el Seguro Popular, miles de personas que padecían este tipo de enfermedades se quedaron sin un seguimiento y sin un tratamiento, por lo que, al llegar este virus al país, su condición fue un detonante para complicaciones a causa del Covid-19, a lo que se sumó el colapso de los servicios de salud existentes. Por eso es importante contar con un sistema de salud que pueda no solo atender sino prevenir este tipo de situaciones” puntualizó la Senadora del PAN.

