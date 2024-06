“Inequidad laboral no permite estén presentes”

En tiempos “modernos” la presencia física del padre en las familias sigue viéndose limitada por brechas legales para ejercer las paternidades, pues mientras en la Ley Federal del Trabajo se establece el derecho de las mujeres a 12 semanas de incapacidad con goce de sueldo, para los hombres sólo son cinco días.

El abogado Raúl Jiménez, docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, advierte que la inequidad de condiciones para el cuidado de los hijos comienza desde el nacimiento.

“No se trata solo de querer presencia paterna sino de crear las condiciones idóneas para que ellos, o mejor dicho nosotros estemos más presentes en las actividades, existirá quien por propia decisión no quiera hacerlo, pero hay muchos más que sí están hoy más que nunca interesados en ser coparticipes de la crianza de sus hijos”, comentó.

Para Mauricio Palacios, diseñador gráfico y “papá soltero” de dos niños la situación es complicada.

“Es una situación complicada hoy para las minorías, todas las minorías tienden a ser invisibles; en mi caso tengo dos niños, y su mamá se fue, me hago cargo de todo, de sus actividades escolares diarias, de su aseo, alimentos, y trabajó también para traer el dinero a casa, desde su nacimiento yo no habría querido despegarme de ellos, pero en ese entonces en el despacho de diseño que trabajaba me dieron tres días para estar en el alumbramiento de ellos, pero hasta eso con caras”, contó.

Palacios aseguró que como parte de una minoría de hombres que cuidan solos a sus hijos y sin más derechos legales en el tema, tuvo que dejar su empleo para poder conseguir “trabajos freelance” y estar cerca de sus dos pequeños de 8 y 10 años.

“Se discrimina mucho, como padres solteros no tenemos de nuestro lado a nadie, en tema de una pensión alimenticia, si lo haces llegas a recibir burla no solo de las autoridades sino hasta de la familia y todo por el machismo, el mismo machismo que violenta a mujeres, violenta a los hombres padres solteros, para mí el machismo le pega a todos”, consideró.

México es uno de los países con jornadas laborales más largas en toda América Latina, datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revelan que en promedio se trabajan 43 horas a la semana y tres de cada 10 mexicanos trabajan 48 horas o más.

Adicionalmente, 87 por ciento de los hombres en México se identifica como papá y tienen al menos un hijo, para el litigante Jiménez esto señala que “no es que no se quiera ser padre, el mismo sistema lo llega a impedir, incluso, ante estas condiciones de vida, muchos prefieren migrar a otros países para dar mejores oportunidades a sus hijos”.

Ricardo Castro vive en Los Ángeles California, Estados Unidos, cada año visita a sus hijos y esposa, y dice que “no hay un solo día que no hable con ellos, en México no me alcanzaba, así que me tuve que ir de mi pueblo en Michoacán, ellos me quieren mucho, son tres; a mi hija la más chica, Abigail, la despertaba todos los días con una llamada para que se fuera a la escuela; mandó su gasto a mi esposa, así nos organizamos y así hicimos la casa, sí me voy a regresar, en unos años, ya que la más chica salga de la escuela normal de maestros, estoy lejos pero cerca, siempre”, dijo el orgulloso padre a La Razón.

Don Ricardo forma parte de los miles de padres migrantes que con su remesa contribuyen a que sus hijos continúen sus estudios en México, en su caso sus dos hijos mayores tienen ya sus carreras concluidas, uno de ellos es abogado, y “la que le sigue, es ingeniera en sistemas, ellos no me fallan y yo a ellos tampoco. Los días del padre siempre festejamos, ellos me mandan mis regalos, y temprano me hablan por teléfono, para mí lo mejor de ser padre es que ellos llegaron más lejos que mi esposa y yo, y da gusto que ellos aprovechen el trabajo de uno”, dijo vía telefónica.