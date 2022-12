Inflación está en foco amarillo, admite AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la buena marcha de la economía nacional, que permitió reestructurar el pago de la deuda externa para evitar que el próximo gobierno tenga presiones financieras, aunque reconoció que la inflación se ha convertido en un “foco amarillo” para su administración.

“En la parte económica, tenemos que cuidar el que no se nos salga de control la inflación. Aunque estamos preparándonos y tomando medidas, de todas maneras, ese es un foco amarillo, porque eso afecta mucho”, reconoció el mandatario.

López Obrador rechazó que los precios de los insumos para preparar la cena de Navidad se hubieran disparado, como publicaron diversos medios de comunicación, a pesar de que fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el que dio a conocer que los precios aumentaron 7.8 por ciento al cierre del año.

“No es como lo dicen nuestros adversarios, de que la cena de Navidad es la cena más cara del siglo de hace muchos años, no, no (...) Habría que ver nada más los precios del pollo y del pavo, desde el atún, que es lo más barato, hasta el bacalao y el romerito, y todo, y no es como ellos dicen. Pero de todas maneras hay que cuidarlo, hay que cuidar eso, o sea, no sólo preocuparnos, sino ocuparnos y ya estamos trabajando”, insistió el mandatario.

Argumentó que la economía nacional tiene buena marcha y muestra de ello es que se logró reestructurar la deuda externa para beneficio del próximo gobierno.

“Les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno; ya reestructuramos deuda para que en el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda”, reveló el mandatario.

Agregó que, con esta medida, el siguiente gobierno tendrá margen de maniobra para actuar en materia económica.

“Ya no estoy pensando sólo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así, como le dejó Salinas a Zedillo, la economía pendida de alfileres”, dijo el Presidente.

Agregó que la marcha de la economía va por buen camino y ya somos la sexta economía con mejor desempeño a nivel mundial, de acuerdo con un reporte de la revista The Economist.

“Ya somos una de las mejores economías del mundo y, además, de las más atractivas para invertir en el futuro; México está en la lista de los países con más ventajas para invertir. Así estamos, es como el sexto lugar, pero arriba de Canadá, Japón, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Inglaterra y de otros países, incluso de Estados Unidos. No nos vayan a sacar otro dato”, manifestó, al mostrar el listado que publicó la edición inglesa de The Economist, donde México figura entre las seis economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mejor desempeño.