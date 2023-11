Aquí inicia el futuro de México: Samuel García

Al arrancar en Nuevo León su precampaña presidencial por Movimiento Ciudadano, Samuel García advirtió que un nuevo país requiere de un nuevo comienzo, con una persona joven que vaya por el “México joven”.

El gobernador de Nuevo León, precandidato por Movimiento Ciudadano, inició su precampaña en la Plaza de los Tres Museos en Monterrey, en medio del enfrentamiento entre su gobierno y la mayoría del PAN y el PRI en el Congreso del estado por la designación del mandatario interino, que lo deberá reemplazar a partir del 2 de diciembre, cuando se separe de la gubernatura.

En una edición especial del periódico oficial, García Sepúlveda publicó un acuerdo en el que informa que del 20 de noviembre al 18 de enero irá a una precampaña interna para ser postulado a la Presidencia, y plantea que su secretario de Gobierno, Javier Navarro, quede como encargado de despacho.

No obstante, las autoridades judiciales federales determinaron que el Congreso local está facultado para nombrar a un mandatario interino. Navarro advirtió el viernes pasado que si el Congreso estatal nombra a alguien no afín al gobernador, no lo aceptarán e, incluso, señaló que se usaría la Fuerza Civil —policía estatal— para evitar que alguien más tome el cargo.

En este ambiente, el abanderado emecista Samuel García abrió ayer su precampaña, y durante su mensaje dijo que es momento de “los jóvenes y de romper con viejos métodos políticos”. Recordó cómo en la elección de gobernador derrotó al PRI y al PAN y dejó a Morena en cuarto lugar.

“Con ocho puntos mandamos a Morena a cuarto lugar y lo vamos a volver a hacer, y lo bueno es que hoy comienza la campaña. Llevaban seis meses de ilegales, de corruptos, y no llenaban ni un estadio. Hoy llenamos la Macroplaza, empezamos en segundo lugar porque el Frente (Amplio por México ) ya está frito”, dijo.

En medio de gritos de “¡presidente, presidente!”, indicó que su precampaña y campaña estarán enmarcadas por la alegría y la esperanza que México necesita, “a diferencia de la corcholata que da pura lata, y del Frente, que ya van para atrás, en caída libre, Movimiento Ciudadano tiene a los mejores”, manifestó.

Estamos listos para construir un México Nuevo, para llevar la inversión, la salud y los buenos empleos a todo el país. @samuel_garcias lo ha demostrado una y otra vez: sí se puede sacar a la vieja política y hacer posible lo imposible. Movimiento Ciudadano en X



Durante el evento estuvo presente Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y Jorge Álvarez Máynez, coordinador de campaña de Samuel García, además de Bernardo Bichara, presidente del Fideicomiso Parque Fundidora, y alcaldes del área metropolitana.

Acompañado por su esposa Mariana Rodríguez, y ambos con playeras y tenis en color naranja encendido, el precandidato de Movimiento Ciudadano solamente estuvo en el templete alrededor de 14 minutos, después de que un grupo colombiano amenizó la espera de los miles de simpatizantes en la Plaza de los Tres Museos.

“¡Aquí comienza el futuro, México! Hace ocho años competimos por el Distrito 18 local de San Pedro y todo mundo decía que era imposible ganarle al PAN, que no íbamos a alcanzar ningún voto porque nadie conocía a Movimiento Ciudadano”, expresó García.

“Hoy comienza la precampaña, desde hoy y hasta el 18 de enero. Va a ser una campaña alegre, naranja, fosfo... ¡divertidaaaaaa!, que va a derrotar a la vieja política el 2 de junio. ¡Aaamonossss!”, afirmó.

Tras enumerar algunas de las acciones que llevó a cabo como gobernador, como la construcción del acueducto El Cuchillo 2, la implementación del seguro universal y la captación de inversiones extranjeras, como la de Tesla, prometió replicar estos logros en todo México.

“México necesita un nuevo México, un nuevo comienzo”, manifestó.