Inicia repatriación de 40 fallecidos en incendio en Juárez

La repatriación de los cuerpos de las personas que fallecieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el incendio registrado el 27 de marzo pasado, inició este viernes, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El primer cuerpo en ser enviado a su lugar de origen fue una persona de origen colombiano. Mientras que los restos de siete salvadoreños son trasladados por carretera, esta caravana es acompañada por la Guardia Nacional y se prevé que este sábado estarán cruzando

la frontera de Chiapas con Guatemala.

En el caso de Guatemala, dio a conocer que ya fueron identificadas 11 víctimas, cuyos cuerpos serán enviados vía aérea la próxima semana, acordaron el Gobierno de Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Otros seis cuerpos de migrantes hondureños se encuentran en proceso de identificación por parte de sus familiares, una vez concluidas las diligencias correspondientes serán enviados a su país.

Mientras que autoridades de Venezuela confirmaron que el próximo martes 11 de abril arribará personal especializado en huellas dactilares para llevar a cabo la identificación de sus conciudadanos.

Hasta ahora suman 40 los migrantes fallecidos, mientras que se reportan siete hospitalizados: cinco personas se encuentran graves en el hospital de la Secretaría de Salud estatal y uno estable fuera de peligro; los dos pacientes que permanecían en clínicas del IMSS evolucionaron satisfactoriamente y ya fueron dados de alta. En el ISSSTE hay una persona en espera de su alta, que se prevé para la próxima semana.

El pasado fin de semana, seis víctimas fueron trasladadas al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) y tres están en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ambos de la Ciudad de México, con lo cual suman nueve personas atendidas en la capital del país.

El Gobierno de México refrendó su compromiso de que no habrá impunidad y quienes resulten responsables, de acuerdo con las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República (FGR), deberán responder ante la ley.

ONG considera que es irrelevante si desaparece el INM

La propuesta del padre Alejandro Solalinde de desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INM) resulta totalmente irrelevante, pues no ha respondido a las necesidades de los migrantes, lo mejor sería que el gobierno permita un paso libre y que cada quien vaya a donde mejor le parezca, manifestó Marta Sánchez, presidenta y fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano.

En entrevista con La Razón, Marta Sánchez, hija de españoles exiliados, nació en Francia, pero creció en México, coincide en la apreciación del sacerdote Solalinde en el sentido de que el INM no solo no ha cumplido una función de apoyo a los migrantes, sino que incluso se ha convertido en una entidad que no sirve para nada.

“Mira, el Instituto (Nacional de Migración) no tiene nada que ver con migración, no hace migración, no responde a las necesidades de la migración, no tiene nada nada relevante en que aportar a la migración no, no le veo ningún caso, ni de quitarlo, ni de dejarlo no tiene sentido”, consideró la fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano que desde 2006 organiza una caravana de madres que atraviesa Centroamérica en busca de sus hijos desaparecidos en el trayecto a los Estados Unidos.

Marta no duda en calificar de irrelevante el trabajo que ha realizado el Instituto Nacional de Migración, creado en la administración de Carlos Salinas de Gortari. En cambio, se pronuncia por dejar abierta la puerta a quienes quieran o necesiten buscar otros lugares para asentar su hogar.

“Inmigración libre y dejarla en paz, simplemente cada vez que implementan alguna medida para controlar la migración entregan la migración al crimen organizado, lo mejor que se puede hacer es dejarla en paz”, demandó Sánchez

“No, porque cada vez que metes el acompañamiento y la seguridad estás metiendo a la corrupción y estás metiendo al crimen organizado”, reconocei´´o Martha Sánchez.