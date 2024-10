Arranca conferencias con sello propio: más orden y agilidad

Menos extensa, en un horario ligeramente más tarde, con temáticas ya calendarizadas, pero conservando prácticas del sexenio pasado como sorteos para los lugares que ocuparán los medios de comunicación o el orden en el que se desarrollará cada día este ejercicio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arrancó ayer sus conferencias matutinas a las que decidió nombrar “las mañaneras del pueblo”

En punto de las 7:36 horas, se presentó en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el mismo espacio donde hasta este lunes el expresidente Andrés Manuel López Obrador expuso ante la prensa, acto del que se diferenció con una escenografía distinta: ahora color blanco, decorado con un bordado en el extremo izquierdo y el nuevo emblema de una mujer indígena sosteniendo la bandera al centro.

Contrario a las tres horas que duraban el sexenio pasado, la conferencia esta vez sólo se extendió por una hora con veinte minutos bajo un formato sí similar, pues arrancó con la exposición del mensaje central, acompañada de los funcionarios involucrados, para luego atender únicamente cinco cuestionamientos de los medios de comunicación presentes.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

No obstante, las conferencias contendrán secciones distintas cada día.

Los lunes estará el fragmento Vida Saludable, en donde se explicará a los mexicanos las afectaciones a la salud, como el impacto del consumo de comida chatarra en medio de lo que consideró una pandemia de hipertensión, diabetes, obesidad.

Los martes se dedicará al Humanismo mexicano y la memoria histórica, para lo cual se contará con la presencia de historiadores que hablen sobre los hechos importantes del país.

Los miércoles serán para la sección Detector de las mentiras, como los “Quién es quién en las mentiras” del sexenio pasado y la ciudadanía colaborará en el ejercicio.

Los jueves serán para la sección Mujeres en la historia, para hacer un reconocimiento a mujeres en la historia del país; en tanto, los viernes serán para el segmento Suave patria, durante el que se contará con la participación de la ciudadanía en momentos que “nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos”, dijo.

En esta conferencia abordó diversos temas; uno de ellos, para señalar que en su sexenio no se presentarán denuncias ni se iniciarán procesos en contra de expresidentes de México que hayan incurrido presumiblemente en alguna falta, refirió.

Asimismo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que su relación con el pasado en la conducción del país será la de señalar con aquello en lo que no estén de acuerdo.

“En el caso de los expresidentes, nosotros no vamos… señalaremos en aquello con lo que no estemos de acuerdo… De nuestra parte no va a haber ninguna denuncia”, sostuvo.

En otro punto, Sheinbaum mencionó que será la próxima semana cuando se presente la estrategia nacional de seguridad que habrá de emprender en su sexenio para combatir la criminalidad por medio de cuatro ejes.

Confirmó que las reuniones con el Gabinete de Seguridad que realizaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador continuarán cada mañana, previo a sus conferencias y para ello ya ha solicitado al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que envíe a un representante que se sume a las labores de coordinación, con respeto a la autonomía de este órgano.

“El día de hoy, yo solicité al fiscal General de la República que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos, la fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté en su momento en la campaña y cuando Ernestina Godoy era fiscal de la ciudad, participábamos en los gabinetes. Hoy llegó un representante de la fiscalía que envió Gertz Manero, como parte de la coordinación, y también el análisis para saber en dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los homicidios donde se detectan el mayor número de estos”, dijo.

El plan que será presentado consta de reformas que serán enviadas al Congreso para su votación.

Uno de los ejes consiste en la atención a las causas , la consolidación de la Guardia Nacional.

Cuestionada sobre la polémica foto en la que apareció besando la mano del senador del PVEM, Manuel Velasco, tras rendir protesta como presidenta, explicó que fue un acto de reciprocidad pues siempre se ha acostumbrado a devolver este gesto cuando alguien lo externa con ella.

Kamala Harris Felicita a la presidenta

La vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y calificó como “histórica investidura”, la que se celebró en México.

“Felicidades a la Presidenta Sheinbaum de México por su histórica investidura. Estoy deseando fortalecer la cooperación en materia de seguridad y prosperidad, desde abordar la migración irregular hasta fortalecer nuestros vínculos económicos y de energía limpia”, escribió desde su cuenta de X.

La demócrata expresó su deseo de trabajar conjuntamente en la agenda bilateral en caso de llegar a la presidencia. El mensaje de Kamala Harris se sumó al del presidente de EU, Joe Biden, y , su esposa, Jill Biden, quien encabezó a la comisión que asistió a la toma de protesta.

Con información de Claudia Arlleano.