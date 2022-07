Iniciativa de AMLO para eliminar horario de verano es cortina de humo: PRD

La diputada Olga Luz Espinosa, integrante de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, consideró que la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano es una “cortina de humo” ante el clima de violencia que atraviesa el país.

A pesar de ello, refirió que si la propuesta está legalmente planteada la acompañarán, no sólo porque es un “reclamo social”, sino porque ella fue quien impulsó una iniciativa con el mismo objetivo, pero ésta no pasó a comisiones.

En entrevista con La Razón, la legisladora dijo que lo adecuado era que la iniciativa presentada por diputados fuera discutida, dado que esa es una de sus labores fundamentales.

Lamentablemente no fue así… hoy (el presidente) necesitaba una cortina de humo, a raíz de la violencia que se está viviendo. No estamos de acuerdo en que se generen cortinas para que traten de olvidar o enmascarar el tema de los feminicidios, los homicidios, las agresiones contra periodistas. Creemos que es una iniciativa que es un reclamo social, pero que no se aproveche para generar una cortina, no es justo