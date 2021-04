Inminente, tercera ola de contagios: expertos

Virólogos del país aseguraron que es una realidad la tercera ola de contagios, debido a que “la gente no entendió, se relajó y que aumentaron los destinos turísticos”.

En entrevista con La Razón, el epidemiólogo Óscar Sosa, del Sector Salud, dijo que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, la gente no entendió ya que por el pretexto de estar “hartos del encierro”, aprovecharon el periodo vacacional de Semana Santa para salir.

“Lamentablemente sí tenemos ya un riesgo de una tercera ola por la Semana Santa, estamos viendo las playas llenas de gente. Lamentablemente las personas siguen saliendo, vemos en las noticias las playas llenas y vemos con preocupación cómo los estados siguen recibiendo personas en sus destinos, tenemos miedo de volver a los números de diciembre”, señala Óscar Sosa.

El experto apuntó que el problema es la relajación de medidas por parte de la sociedad, pues si bien es comprensible que estén cansados por el encierro, tampoco es motivo para que salgan de manera apresurada y hagan aglomeraciones en playas del país. “Nosotros tenemos ya más de un año sin salir y no estamos yéndonos a la playa. A mí no me cae el veinte de que la gente no entienda, pero si es una realidad que ya estamos muy cerca de la tercera ola”.

Por separado, el virólogo Alejandro Flores de la UNAM, adelantó que si el virus viaja con la gente y se dispersa por la movilidad de las personas, es muy probable que aumente el número de contagios en los estados, por ello aseguró que la tercera ola se encuentra a la vista y en los siguientes 15 días comenzarán a verse las consecuencias de las vacaciones.

“Es sumamente probable una tercera ola de contagios, dado que el virus viaja con la gente, el virus se dispersa, además al ser una enfermedad de trasmisión aérea, la única manera de que no se expanda es encerrarse, pero la gente no quiere y por falta de consciencia aumentarán los contagios en todo el país”, alarmó.

El virólogo añadió que en aproximadamente dos semanas habrá un repunte de casos, pues se esperan cientos de contagios activos, aunque con síntomas leves, pero al menos 30 por ciento pueden ser intubados y requerir hospitalización.

“El personal ya había tenido un respiro y ahora se volverá a lo mismo de meses pasados, además que otra vez podemos colapsar el sistema de salud en los estados”, sostuvo Alejandro Flores.

El experto mencionó que uno de los riesgos son las nuevas variantes, ya que las que se han descubierto en el país son altamente contagiosas, lo que incrementará por la alta movilidad de las personas, además de que se prevé que los estados regresen a semáforo rojo.

Por su parte, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, aseguró que no hay diferencia con diciembre, pues la vacunación en el país aún no es significativa, lo que pudiera pensarse que sería una solución.

“Yo entiendo el cansancio de la gente y técnicamente no es una ola ya que nunca bajó, más bien es un repunte. En vez de salir en cuatro meses, como estaba estipulado por la baja de los contagios, ahora tardaremos más. De nuevo vamos a tener una afectación económica”, precisó.