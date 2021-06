Inmunidad de rebaño por vacuna, lejana en 26 estados

Por su corto avance en la vacunación contra Covid-19, en el país 26 estados están lejos de tomar el camino rumbo a la inmunidad de rebaño o colectiva que se pretende lograr para septiembre.

Al corte del 23 de junio, esta cantidad de entidades habían inmunizado a menos del 37 por ciento de su población mayor a 18 años con al menos una dosis.

En mayo, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, adelantó que sería en agosto o septiembre cuando el país alcance el 75 por ciento de la población con anticuerpos, ya sea por medio de la aplicación de vacunas o al adquirirlos de manera natural, al contraer el virus, y con ello obtener la inmunidad colectiva en México.

Esta inmunidad, conocida como de rebaño, colectiva o de grupo, se consigue cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una infección y actúan cortando el paso al agente infeccioso para evitar que alcance a los que no están protegidos.

“Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos que ya tienen anticuerpos contra Covid, mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que entre agosto y septiembre se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño, que es 75 por ciento”, explicó en mayo López Gatell.

Expuso que, “para un virus como el SARS-CoV-2, se necesitan tres cuartas partes de las personas que tengan inmunidad, ya sea porque padecimos Covid o recibimos la vacuna Covid”.

En marzo, López-Gatell estimó que entre 45 y 50 por ciento de la población mexicana ya sería inmune al Covid-19. Recordó que los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) , presentados en diciembre pasado, mostraron que uno de cada cuatro mexicanos ya tenía anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, por lo que consideró entonces que en marzo el doble de personas ya tendrían inmunidad.

Esta encuesta considera muestras de suero de la población incluida en el ejercicio para determinar si están presentes en su sangre los anticuerpos contra el coronavirus.

En la variable para lograr la inmunidad a partir de la vacunación, sin embargo, el país no reporta aún un avance sustancial.

Hasta este miércoles, el 32 por ciento de la población nacional mayor de 18 años había sido inmunizado, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

El informe de la dependencia permite observar que sólo cinco estados superan 37 por ciento de su población de más de 18 años vacunada, lo que los acercaría a lograr más pronto la inmunidad grupal.

Baja California es la entidad con mayor cobertura, con 63 por ciento de su población inoculada, seguida por la Ciudad de México, con 50 por ciento; debajo de estas dos entidades se ubican Zacatecas, con 40 por ciento, y Yucatán y Tamaulipas, que han inmunizado al 39 por ciento de su población mayor de 18 años.

Baja California Sur se encuentra en el límite de este parámetro, con 37 por ciento de su población inmunizada. Y Chiapas es la entidad con el mayor retraso en la aplicación del biológico, con apenas 15 por ciento de su población vacunada.

El experto en virología Carlos Sandoval Jaime recalcó que la inmunidad de rebaño puede obtenerse por medio de dos vías: “que las personas se infecten de Covid-19 y generan una respuesta autoinmune (de manera natural), o por medio de la aceleración en la aplicación de vacunas”.

Sin embargo, el que algunos estados lleguen antes a la meta estimada por medio de la aplicación de vacunas “no garantiza que la población esté fuera de peligro”, advirtió Sandoval Jaime, fundador de la Sociedad Mexicana de Virología.

“Las vacunas no son una solución mágica; son una ayuda muy importante, pero es crucial que las personas se sigan cuidando, incluso las vacunadas, hasta que lleguemos a los niveles adecuados y veamos que los casos realmente empiezan a disminuir sin tener riesgo de que vuelvan a subir, como lo vimos en la Ciudad de México”, advirtió.

En entrevista con La Razón, el especialista destacó que si bien “se había estimado que alrededor del 70% de la población tendría que ser expuesta al virus o vacunada para alcanzar esta inmunidad, dicha cifra puede variar por diversos factores, como la aparición de las nuevas cepas, el cuestionamiento de saber “por cuánto tiempo son inmunes las personas ya vacunadas”, o cambios en el comportamiento en la población.

Héctor Pérez Gómez, integrante de la sala de situación coronavirus del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explicó a este diario que si bien Baja California será el estado que logre la cobertura de vacunación más rápido de todo México gracias a la donación de vacunas que recibió de Estados Unidos, “pueden tener brotes epidemiológicos por el flujo de población proveniente de estados circunvecinos. En tanto los estados vecinos no logren una cobertura similar, ese estado no puede confiarse de forma absoluta a que no tendrá un rebrote”, dijo.

El dato: En México se aplican seis tipos de fármacos contra Covid-19: Pfizer (dos dosis), AstraZeneca (dos dosis), Sputnik V (dos), Sinovac (dos dosis), Janssen (una) y CanSino (una dosis).

Ven insuficiencias para embarazadas

La Secretaría de Salud debe implementar una campaña para advertir sobre los riesgos del Covid-19 en embarazadas y así disminuir la mortalidad, consideró la diputada Martha Tagle.

La integrante de la Comisión de Salud expuso que ante el aumento de casos de Covid-19 y una posible tercera ola, la dependencia debe difundir información sobre los cuidados a este sector de la población.

Este diario publicó ayer que, después de un año, el Covid-19 sigue encabezando las causas de muertes maternas en México, con una de cada tres defunciones en este grupo.

Del 1 de enero al 19 de junio se han registrado 416 defunciones de mujeres embarazadas o puerperio, de las cuales 147 fueron por el virus, pese al descenso de casos y la vacunación prioritaria a este sector.

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano advirtió que no hay datos suficientes sobre la cobertura de vacunación a mujeres embarazadas en el país. “Cuántas han acudido, a partir de qué mes del embarazo se están vacunando, qué eficacia está teniendo”, dijo.

“La salud de las mujeres ha sido totalmente abandonada y no se ha puesto especial atención a este tema”, señaló.

Con información de Otilia Carvajal