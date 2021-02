Insabi: Por inconsistencia en contrataciones diputados llamarán a titular a reunión

Diputados integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, solicitarán formalmente una reunión de trabajo con el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, por las inconsistencias en el número de contrataciones de personal eventual para combatir la pandemia.

“Debe transparentar la información y rendir cuentas, si bien no una comparecencia, sí una reunión de trabajo porque no cuadran las cifras”, explicó la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.

Este jueves, La Razón dio a conocer que mientras Juan Ferrer dio a conocer que en 2020 contrataron 18 mil 886 trabajadores, la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) señaló que los empleados contratados fueron 15 mil 104 en una solicitud y 11 mil 546 en otra.

“Desde la vez que compareció ante senadores los gastos no cuadraban, yo no creo que sea asunto de aviadores o desvíos, pero sí de un uso discrecional de los recursos, hay un fuerte problema administrativo, no hay transparencia, los recursos se están usando de manera discrecional”, expresó la legisladora.

Por su parte, Éctor Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud y diputado el Partido Acción Nacional (PAN), coincidió en que sería buena una reunión de trabajo, “no una comparecencia porque no sirve de mucho, él ya compareció y no queremos que vaya a contar chiles otra vez, dar cantidades por estado y un montón de cifras falsas, queremos que nos diga el nivel de transparencia con el que están haciendo las cosas”.

Sostuvo que las inconsistencias tienen que ver con “opacidad e incompetencia informativa”.

“Se necesita estar pidiendo todo a través de Acceso a la información, no parece ser la estrategia de un gobierno abierto como ofrecieron, pero además los legisladores de Morena y la mayoría, ofrecieron hacerlo así, yo te recuero que para que rinda cuentas él tan siquiera del padrón de beneficiaros, el Congreso de Morena le dio tres años de plazo”

Finalmente, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Frida Esparza sostuvo que la discrepancia en cifras de contrataciones no son las únicas irregularidades en que ha incurrido el Insabi, por lo que adelantó que emitirá un punto de acuerdo para que se investigue la forma en que está operando el Instituto.

“Desde que no te cuadran las cifras ya se sabe que hay problemas, hay que investigar y tomar acciones administrativas porque en su comparecencia en el Senado lanzó cifras cínicas al aire y existe la posibilidad de imponer sanciones administrativas por la información falsa que se da a las cámaras, e incluso, buscar la destitución, habrá que revisar los procedimientos para hacerlo, pero de entrar yo estaré interponiendo un punto de acuerdo”, explicó

Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Salud evitó hablar del tema, bajo el argumento de estar muy ocupada.