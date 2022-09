Marko Cortés insiste a ministros de la SCJN que decidan lo mejor sobre la prisión preventiva oficiosa.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reiteró que pese a las presiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se dejen presionar y decidan lo mejor sobre la prisión preventiva oficiosa.

Luego de que otra vez quedó en suspenso la decisión del máximo tribunal del país en torno a esta figura, el líder del blanquiazul manifestó en el Senado que lo que duele es la cantidad de mexicanos inocentes que están presos bajo la aplicación de esta medida.

El líder nacional del blanquiazul dijo que esta medida era transitoria debido a que la intención era que los ministerios públicos se fortalecieran y se profesionalizaran para armar los casos y los presentaran al juez de modo que se definiera de manera clara si ameritaba o no la prisión preventiva, “el problema es que es oficiosa”.

Por ello, Cortés reiteró que los ministros no se deben dejar presionar por el titular del Ejecutivo federal.

El Presidente no entiende de separación de poderes, no entiende que México es una República democrática y que el Poder de la Unión se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que tienen, o deberían tener, el mismo peso y no los ha respetado, yo francamente esperaría que los ministros de la Corte se hagan respetar, que no se dejen presionar y que decidan lo que es mejor para México