Instalan plantón a las afueras de la Corte; piden que presidenta Piña sea removida

Simpatizantes de Morena, quienes portan los colores del partido, colocaron una carpa de no mas de 5 metros enfrente de las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, piden la firma de quienes transitan para remover a la ministra presidenta Norma Piña Hernández.

Los morenistas hicieron un llamado a los transeúntes a que firmen para remover a la ministra presidenta luego de que ocho ministros invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con pancartas que dicen: "Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México" y "Mexicanos no hay que dormirnos… no más PRI-PAN, no más presidentes saqueadores al país", después de mediodía se pudo ver la entrada principal de la Suprema Corte.

Siervos de la nación recolectan firmas afuera de la Corte para pedir la remoción de la ministra presidenta Norma Piña Foto: Claudia Arellano / La Razón

te interesa Bloquean acceso a Terminal 1 del AICM; exigen autorización de tratamientos

Poder Judicial 'corrompido' se tiene que ir

"Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio (…) la justicia en México la tocan y la venden", es el discurso que se escucha a las afueras del lugar y que es promovido por una persona de la tercera edad que se hace llamar "un siervo de la nación", al ser cuestionado sobre su nombre.

El 20 de abril pasado, la Suprema Corte dio un plazo de más de ocho meses para que se cumpla el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

Los simpatizantes de Morena, identificados con la organización #Escudo AMLO, reforzaron el plantón que mantienen desde hace un par de meses frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en demanda de la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y del Servicio de Protección Federal (SPF) fueron desplegados para reforzar la vigilancia del recinto, sin que fuera necesaria ninguna acción, pues la protesta se mantiene pacíficamente.

La protesta ha obligado a cerrar la entrada principal del edificio, ubicado en Pino Suárez No. 2, junto a Palacio Nacional.

Síguenos en Google News

DAN