Después de que intentaran robar cajas negras del tren accidentado, GN garantizará seguridad en Metro: Sheinbaum

Luego del accidente de la Línea 3 del metro, se descubrió que habían extraído ilegalmente la caja negra de los convoyes siniestrados, reveló Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa junto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum Pardo explicó que, el día del siniestro, policías de investigación encontraron las cajas negras de las unidades en una camioneta, presumiblemente saqueadas .

Por ello, debido a que, en paralelo a las investigaciones se debe proteger a la ciudadanía, es que se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional en el Metro, según explicó la mandataria capitalina.

Agregó que, durante la conferencia que se realizaba en Palacio Nacional, dos líneas del metro presentaron nuevos problemas, particularmente un desalojo en la Línea 3 y un incidente técnico en la 7.

Ante esto, el Presidente López Obrador pidió a la ciudadanía no caer en “sicosis” por este tipo de problemas, pues “estamos obligados a garantizar la seguridad de todos”.

“A los ciudadanos de la capital de la República, a los que usan el Metro, a todos los usuarios, decirles que lo que más nos importa es garantizar la seguridad de todos, y lo que queremos es que no haya sicosis, que encima de todos los problemas cotidianos tengan la preocupación de algún accidente”, dijo López Obrador ante la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones y oficinas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Vamos a tener vigilancia, y si a eso le llaman militarización, o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar. La Jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo; ya lo mencionó, hay presupuesto suficiente para el mantenimiento. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

El mandatario garantizó que no debe haber ningún problema en la operación del sistema por falta de mantenimiento, pero culpó a sus opositores de llevar a cabo una campaña política en la que se pretende desacreditar a la Cuarta Transformación utilizando a los medios de comunicación.

“Hay campañas como nunca en la historia reciente en contra el gobierno y todo porque no mandan ellos como mandaban antes, porque ya no pueden robar, para decirlo con claridad. Entonces quieren, con el llamado poder mediático, someter. Nada más que no tienen la razón. Contamos, afortunadamente, con el apoyo de la gente nos tiene confianza y estamos trabajando todos los días en beneficio del pueblo con convicciones, con principios, con buena fe, con amor”, manifestó López Obrador.

AM