Empujan declinación de Paredes en Frente; ella revira: “Puedo ganar”

En el seno del PAN y del PRI comenzaron a surgir voces que pugnan por la declinación de Beatriz Paredes en el proceso interno del Frente Amplio por México (FAM), para darle fortaleza y despejar el camino a Xóchitl Gálvez, lo que ya comenzó a provocar una disrupción en el bloque opositor.

Sin una manifestación explícita, el expresidente Vicente Fox le dijo a Paredes que es indispensable unir fuerzas y le pidió tener “un gesto” para darle al bloque “un gran poderío”.

“Querida Beatriz, te toca reflexionar las dificultades en el resto del proceso. Es indispensable unir fuerzas, estrategias y acciones en las direcciones y en las bases de los partidos. Tú eres la clave para que la estrategia de tierra funcione. Un gesto tuyo puede darnos un gran poderío. Pude ganar porque el 100% del PAN me apoyó. Anímate vamos juntos por México”, expuso en redes sociales.

El excandidato presidencial priista Roberto Madrazo le mandó un mensaje más directo a la senadora tricolor: “No hay duda que Xóchitl es la candidata que apoyan los ciudadanos, ¿qué está esperando @BeatrizParedes para apoyarla? Toca al PRI sumar, no restar”.

Más tarde, enlistó las derrotas electorales de Paredes Rangel en los últimos 25 años y mencionó que “lo único claro es que tiene el respaldo” de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, y las estructuras del partido, lo que consideró insuficiente para vencer a Morena.

En contrasentido, la expresidenta del tricolor Dulce María Sauri le sugirió a la senadora de su partido tener en cuenta que “la única presión que vale es la de la ciudadanía y la ciudadanía quiere, no me cabe duda, que el proceso del Frente concluya exitosamente”, y por ello se deben esperar las encuestas y resultados del 3 de septiembre.

Consideró que pedirle a Paredes que decline por Gálvez es “impertinente. Sería abonar a lo que el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha estado esgrimiendo desde que se inició el Frente Amplio por México. Las dos mujeres son de mucha valía, tienen mucho qué decir, mucho por dar”.

La priista dijo a La Razón que lo necesario es que todos los partidos vayan en unidad y que se cierre el proceso para crear legitimidad.

En cambio, en la cúpula del PRD se inclinan hacia Gálvez Ruiz, aunque dicen que apoyarán a cualquiera de las dos mujeres que gane el proceso interno.

“Yo creo que es la mejor opción, es mi percepción y así lo están diciendo las diferentes encuestas que se han estado dando a conocer en los últimos días. Hoy parece que tiene las mejores condiciones para disputar la contienda del 2024”, destacó el líder del sol azteca, Jesús Zambrano.

Jesús Ortega, exdirigente del partido, coincidió en que Gálvez es la mejor opción para ganarle a “la corcholata” de López Obrador.

No obstante, dijo que la petición de Vicente Fox a Beatriz Paredes para que dimita a favor de la panista no abonan ni es correcto, ya que “nadie tiene el derecho de pedir nada a nadie”, por lo que se debe esperar a que termine la competencia, pues en el Frente no se designa a nadie: “Se equivoca claramente Fox”.

La secretaria general del sol azteca, Adriana Díaz, señaló que “son decisiones personales las que se tienen que hacer, pues es legítimo estar compitiendo, ya que no se trata de quién está mejor, sino de legitimar un proceso”.

En el PAN, la secretaria general, Cecilia Patrón, expuso que la mejor opción en estos momentos para encabezar el FAM es Xóchitl Gálvez.

“Totalmente es el mejor perfil, es una mujer cercana, ha recorrido y vivido lo que los mexicanos han vivido; ha vivido la pobreza y un largo camino para ser emprendedora, por ello es exitosa y entiende muy bien a los sectores de la población; es carismática, habla con arrojo y tan es así, que es víctima de un golpeteo presidencial”, dijo.

Aseguró que sin duda será quien abandere al frente, aunque aclaró que respetan los esfuerzos que realiza Beatriz Paredes y por ello se dejó la decisión a la ciudadanía y no a los partidos ni a los militantes o políticos, como Fox o Madrazo.

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, dijo que es necesario llegar al final del proceso y que no está de acuerdo con la declinación hacia una persona, pues es necesario cerrarlo para crear legitimidad, pero coincidió en que Xóchitl Gálvez es la mejor opción para 2024.

Senadora tricolor rechaza declinar; puedo ganar, dice

Al afirmar que se mantendrá dentro de la contienda del Frente Amplio por México (FAM), la priista Beatriz Paredes se dijo segura de poder ganar los comicios del siguiente año porque tiene más experiencia electoral que la de otros aspirantes.

La exgobernadora de Tlaxcala consideró que es importante que el proceso democrático para elegir entre perfiles que se ofreció a la ciudadanía continúe.

“Creo que es muy importante que el proceso continúe, porque lo que se comprometió ante la ciudadanía es que habría un proceso democrático, que habría un proceso participativo; lo que estamos renovando es un modo popular de definir aspirantes o candidaturas, entonces yo me siento entusiasmada, dispuesta, decidida”, dijo en entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río.

Además, señaló que la única persona en asegurar que dentro del Frente ya había un resultado predeterminado fue el Presidente López Obrador, pues “cuando hay competencias, candidaturas, el resultado no está predeterminado”.

Descartó que los partidos tengan control absoluto sobre la voluntad de sus militantes, pues calificó como “leyendas” las ideas que conciben a los afiliados a partidos como “robots que obedecen directrices”.

Apuntó que ahora hay sorpresa en quienes ven que el proceso del Frente es una verdadera competencia y que les cuesta procesar una contienda en donde, dijo, ella espera tener el mejor resultado.

“Yo tengo los pies en la tierra. El Frente Amplio debe ser suficientemente competitivo para ganar y Beatriz Paredes tiene la experiencia, el conocimiento y mucho más experiencia electoral que otros precandidatos del Frente Amplio, desde luego que puedo ganar”, concluyó.

Beatriz rechaza farsa; Xóchitl pide respaldo



La priista Beatriz Paredes dijo que el proceso de la oposición no puede ser una farsa y que se debe dejar a ambas aspirantes “hacer las cosas de manera distinta”, mientras que la panista Xóchitl Gálvez lanzó un llamado particular a que la apoyen.

Al cierre del cuarto Foro Regional del Frente Amplio por México entre las dos contendientes finalistas, Paredes Rangel dijo que su planteamiento significa aportar propuestas de solución y buscar convergencia para construir el futuro del país, y por ello recalcó que el esfuerzo no debe ser una farsa, ya que se está gestando una gran expectativa entre la ciudadanía, lo que es una gran responsabilidad de los partidos políticos.

“Este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa, porque caerá sobre la responsabilidad de todos nosotros haber generado una expectativa entre los ciudadanos y entre las fuerzas políticas, de que las cosas se pueden hacer de manera distinta en México, y nos corresponde, porque así es el destino y las circunstancias, a dos mujeres, intentar hacer las cosas de manera distinta”, exclamó.

Mencionó que el tejido político está absolutamente debilitado por un presidencialismo devastador que se ha dedicado a golpear a sus opositores y a desaparecer a cualquier personalidad política que se atreve a criticar, además de la presencia del crimen organizado en procesos electorales.

La senadora del PRI dijo que en esta administración persiste la “falta de respeto” a la función pública, con lo que consideró una “destrucción de instituciones” por parte de un titular del Poder Ejecutivo que juró proteger y hacer valer la Constitución.

Al inicio del foro temático, las aspirantes se mostraron sonrientes y, durante el mismo, se concedieron un intercambio de ideas sin confrontaciones, con comodidad, aunque el aplausómetro estuvo cargado a favor de la legisladora del PAN.

Durante su participación, Xóchitl Gálvez pidió a militancia y simpatizantes construir, junto a ella, el sueño mexicano de desarrollo, pues aseguró que va hacia la victoria y por ello ofreció un país con recuperación de instituciones, así como de más oportunidades para adultos y sectores desfavorecidos.

“Los invito a que sueñen conmigo, con esperanza y unidad vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano con educación, salud y desarrollo. Lo que hoy vengo a ofrecerles es un México sin límites”, dijo.

La legisladora de Acción Nacional sostuvo que ha habido muchos intentos por reducir la pobreza, pues aseguró que se tardaron en aumentar el salario mínimo; no obstante, 50 millones siguen en pobreza, ni tampoco los programas sociales han ayudado a que salgan de ella, y por ello dijo se le debe apostar a la salud y a la educación.

En este tenor, criticó el abandono que existe de la educación tras la pandemia, de la que, dijo, se desconoce cómo se encuentra, ya que no hay diagnósticos, pues el Gobierno federal quitó recursos a programas que la evaluaban.

Por ello, se comprometió a recuperar las escuelas de tiempo completo, los salarios para los maestros, dotar de Internet las aulas, mejorar la infraestructura, así como recuperar a la juventud.

Gálvez invita a Creel a coordinar su campaña

La aspirante del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez invitó a Santiago Creel a ser el coordinador general de su campaña, de ganar el proceso interno de la oposición, ante lo cual el diputado con licencia aceptó.

A través de un videomensaje en sus redes, Gálvez detalló: “Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene”.

Xóchitl Gálvez dio la bienvenida a Creel Miranda y todo su equipo, pues aseguró que “México merece más”. Además, celebró la decisión de Creel de dar el apoyo a su candidatura, por lo que lo calificó como un demócrata y un hombre de una sola pieza. “Mi querido Santiago, qué afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú. La lección que hoy nos das es de un gran demócrata”, destacó a través de un videomensaje en sus redes.

La senadora reconoció que el diputado federal haya dejado a un lado sus aspiraciones personales al tomar la decisión, además, recordó que fueron personas como Creel Miranda las que la impulsaron para llegar a la aspiración presidencial.

“Yo he comentado públicamente que fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso y uno de ellos fue Santiago. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa donde acordamos ir juntos en este proyecto y te dije, que si tú ibas en la encuesta yo te apoyaría y tú me dijiste exactamente lo mismo; y hoy estás cumpliendo la palabra”, explicó.

Frente al planteamiento de la senadora, el expresidente de la Cámara de Diputados dijo que “será un honor” formar parte del equipo de la senadora panista.

“Será un honor, querida Xóchitl Gálvez, como bien lo dijiste: ¡iremos juntos e iremos fuertes! México siempre será primero”, escribió Creel Miranda en redes.

Luego de su retiro de la contienda para abanderar al Frente Amplio por México, la hidalguense le agradeció y lo invitó a ser su coordinador general de campaña, en caso de ganar el proceso interno de oposición, en el que aún se enfrentará a la priista Beatriz Paredes Rangel.