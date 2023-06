Intromisión de SCJN por tirar Plan B: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haberse entrometido en las facultades del Poder Legislativo al haber invalidado la segunda parte del Plan B de Reforma Electoral.

“Ya sabía que iban a anular la ley electoral entre otras cosas, porque estos ministros —y me gustaría que me contestaran— violan la Constitución, en particular el artículo 127, que establece que ningún servidor público pueden ganar lo que tiene como percepción el Presidente de la República. ¿Con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo?”, reclamó el mandatario.

En Coparmex estamos seguros de que a todos los mexicanos nos corresponde proteger los derechos y garantías que nos otorga la Constitución

José Medina Mora

Presidente Coparmex

En conferencia matutina desde Chiapas, dijo que el fallo del máximo tribunal lo interpreta como una “actitud política” para proteger los intereses de una “minoría rapaz y corrupta” que, ante la pérdida de poder, ha convertido al Poder Judicial en un “supremo poder conservador”.

“Lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, de los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo y Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador”, reclamó.

Interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Acusó que en este poder ahora se quieren refugiar los “delincuentes de cuello blanco” por lo que ahora magistrados, ministros y jueces, “con honrosas excepciones” son “sus empleados”.

Negó recurrir a un decreto para reformar al Poder Judicial, entonces quienes respaldan la decisión de la Suprema Corte “pondrían el grito en el cielo” y acusarían que el Gobierno actual se ha convertido en una dictadura y les daría motivo para impulsar sus campañas.

“¡No! Nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 2018, hasta que el pueblo dijo basta, lo que había era un gobierno oligárquico”, dijo López Obrador.

Son torpes en materia parlamentaria, ya que las y los ministros que analizaron las reformas, detectaron violaciones a los procesos parlamentarios

Héctor Saúl Téllez

Diputado del PAN CDMX

Insistió en la búsqueda del Plan C hacia 2024, donde espera que Morena consiga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma judicial con la que se pretende que ministros sean electos mediante el voto popular.

Insistió en acusar a los partidos que gobernaron en el pasado de haber concretado reformas para “legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial pues lo mismo, para simular de que había democracia”.

Por ello retomó el tema de la reforma al Poder Judicial, al decir que la manera de “remediar” no es con decretos, sino con lo que el pueblo mande. “Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno, que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros”, agregó el Presidente.

Aplauden Coparmex y PAN decisión de la Corte

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar en su totalidad el Plan B en materia electoral.

El organismo patronal presidido por José Medina Mora reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar con argumentos jurídicos sólidos, la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado “Plan B” Electoral, por lo que seguirá vigente la legislación anterior.

Refirió que, con esta determinación, tomada con nueve votos a favor y dos en contra, quedan definitivamente sin efecto las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y General de Partidos Políticos, así como de la nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobadas por la mayoría en ambas cámaras del Congreso federal.

Resaltó que el 11 de abril, junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) presentaron ante la SCJN dos amicus curiae (amigos de la corte), informes que presentan personas ajenas al litigio, pero con interés en tema.

“En Coparmex estamos seguros de que a todos los mexicanos nos corresponde proteger los derechos y garantías que nos otorga la Constitución. El respeto a la Carta Magna es un pilar fundamental para mantener la vida en democracia que hemos decidido vivir”, subrayó

El diputado del PAN Ciudad de México, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que los legisladores de Morena “son torpes en materia parlamentaria, ya que las y los ministros que analizaron las reformas, detectaron violaciones a los procesos parlamentarios y eso refleja que no legislan, sino que simplemente, reciben órdenes de Palacio Nacional”.

Mencionó que Andrés Manuel López Obrador debe aprender a respetar a la Constitución y a los diputados, pues no son sus empleados ni achichincles, “reconocemos el trabajo de los nueve ministros que hacen valer la democracia y la libertad en este país”.

Así como fue desechado el Plan B, dijo, también el Plan C, pues la mayoría de los mexicanos votará por la alianza Va por México y Morena “se irá poco a poco, a la basura”.