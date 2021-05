FGR sacude elección en NL: informa que indaga a candidatos de PRI y de MC

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León por el PRI-PRD, Adrián de la Garza, y de MC, Samuel García.

Las averiguaciones se realizan contra De la Garza por la presunta compra y coacción del voto, mientras que a Samuel García lo señala por un probable delito de aportaciones en dinero o en especie, así como fondos de origen ilícito, de acuerdo a un comunicado de la Fiscalía.

En la carpeta de investigación contra el emecista se incluyó a su padre, Samuel Orlando García, su esposa Mariana Rodríguez y el padre de ella, Jorge Rodríguez.

Las indagatorias se llevan a cabo a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). De la Garza es investigado por solicitar el voto femenino a cambio de recibir “la Tarjeta Rosa”, que otorgará dinero en caso de que el candidato del PRI-PRD obtenga el triunfo, “lo cual significa la compra y coacción del voto”.

El texto resaltó que las reformas legales vigentes se adoptaron ante “precedentes del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas”.

Este ilícito, señaló la FGR, viola el artículo 19 Constitucional y se castiga con prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales por la Ley General en Materia de Delitos Electorales y por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esta carpeta de investigación será presentada en breve ante un juez, junto con todas las pruebas recabadas, detalló la FGR.

En el caso del candidato de Movimiento Ciudadano y su familia, la FGR aclaró que las acusaciones provienen de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó movimientos financieros para fondear su campaña. Las denuncias vinculan a empresas y personas en diversas operaciones que llamaron la atención de las autoridades hacendarias por sus montos y destinatarios.

La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente.

“Se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”, indicó el comunicado.

Al respecto, Samuel García aseguró, vía Twitter, que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que lo requiera.

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, escribió.

Agregó estar convencido que ”la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”.

Por separado, De la Garza acusó que el Presidente de la República ha mantenido ataques en su contra durante los últimos cinco días.

“Esta noche se confirma la persecución política de la que he sido víctima, por proponer proteger a las mujeres”, dijo a través de un video en el que acusó que la denuncia contra el emecista es una simulación.

Horas antes de conocerse la investigación, el candidato había acusado a Morena de intentar descarrilarlo.

“Sé que hay gente de la Fiscalía (General) de la República, seguramente por órdenes de Morena y su Presidente, que han estado acosando a muchos ciudadanos de este estado tratando de sacar alguna declaración para incriminarme porque me quieren descarrilar de la contienda, están tratando de intervenir para beneficiarse junto con sus partidos satélites”, dijo en conferencia de prensa.

Considera tricolor que es distractor

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, consideró que las acusaciones formuladas en contra de su candidato al gobierno de Nuevo León son un distractor.

“Nuestro candidato, Adrián de la Garza, lidera las encuestas y será el próximo Gobernador del gran estado de Nuevo León. Lo que hoy comunica la FGR es un distractor para evadir su responsabilidad en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, escribió Alito Moreno.

Lo que hoy comunica la FGR es un distractor para evadir su responsabilidad en la Línea 12 del Metro. Nuestra campaña es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente del Metro. ¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar!

Alejandro Moreno, Presidente del PRI

En un segundo mensaje destacó que la campaña del PRI se ha manejado con apego a la legalidad y aseguró que se cumplirán las propuestas ofrecidas.

“Nuestra campaña es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente del Metro de la Ciudad de México. ¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar Nuevo León!”, aseveró.

“La contienda es con Morena; el PRIAN no pinta”

El coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, aseguró que la contienda electoral será entre su partido y Morena, pues “el PRIAN no pinta”.

En conferencia, destacó que su estrategia de apostar por lo local dio resultados y los metió en la competencia en estados como Nuevo León y Campeche, donde tienen probabilidades de obtener la gubernatura.

El líder emecista aseguró que obtendrán el triunfo en 36 distritos de mayoría relativa en los estados de Sonora, Chihuahua y Estado de México, con lo que podría alcanzar una bancada de hasta 50 diputados en la próxima legislatura.

Insistimos, eso de que Samuel García vaya en primer lugar de las preferencias electorales los tiene muy nerviosos. Una vez más lo decimos: Presidente, saque las manos del proceso electoral Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de MC

“Estos números los tienen muy molestos y preocupados”, aseguró.

Acusó a los partidos políticos de oposición de iniciar una guerra sucia en contra de MC pues “han gastado millones de pesos en decir que le estamos haciendo el juego al Gobierno”.

En el mismo sentido, el secretario general de MC, Jorge Álvarez Maynez, reprochó a las dirigencias del PAN, PRI y PRD que pretendan involucrar a MC con Morena.

Asimismo, acusó que el expresidente Felipe Calderón también ha dirigido ataques públicos contra MC.

Ambos dirigentes reconocieron que el país enfrenta un escenario de polarización, por lo que llamaron a la población a ejercer el voto útil a favor de su partido.