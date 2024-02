AMLO recibe a enviados de Biden; pensó no hacerlo

La investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narcotráfico al Presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió en 2006 y ya es un caso cerrado para el Gobierno de Estados Unidos, confirmó la asesora presidencial de esa nación, Elizabeth Sherwood-Randall al mandatario mexicano.

Luego de una larga reunión con López Obrador y la comitiva estadounidense enviada por el presidente Joe Biden, las autoridades de Estados Unidos señalaron que de esa indagatoria no hay ningún delito que haya cometido el tabasqueño.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, señaló lo anterior al término de la reunión en Palacio Nacional, donde expuso que el periodista Tim Golden retomó reportajes pasados de la DEA para dar a conocer que hubo más de dos millones de dólares del narco en la campaña de López Obrador hace 18 años.

"Lo que se tocó en la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Liz Sherwood le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos, que es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de delito, ni consecuencia de ello. Así que es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge de la DEA de reportajes antiguos, y para ellos esto es un tema cerrado", afirmó en entrevista.

La canciller consideró que esto "no es un tema de disculpa o no. En realidad no proviene de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca, este es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA tiene también sus cursos institucionales. Pero yo lo que quiero decir es que este es un tema totalmente cerrado", insistió.

Durante la conferencia de prensa mañanera, López Obrador pidió a Estados Unidos mantener una política de buena vecindad, con un pie de igualdad, porque “no podemos pelearnos”, a pesar de que pensó en no recibir a la comisión enviada por Biden, tras la investigación de la DEA de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth (Sherwood-Randall), que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir.

“Ya hice el compromiso que sí, porque, ¿cómo voy a estar ahí sentado si soy un sospechoso? Si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir?, ¿cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir con la secretaría de Relaciones Exteriores a los asesores de la Casa Blanca, de manera muy amable”, señaló.

El mandatario acusó al periodista Tim Golden, autor del reportaje publicado en la agencia ProPublica, de tener vínculos con agentes de la DEA y con integrantes de la oposición mexicana, incluido el expresidente Carlos Salinas, así como de armar una “difamación” y un “golpe” en su contra.

“Pero miren lo que pasó: nada, nada, nos hacen lo que el viento a Juárez y no es grosería”, afirmó, tras mencionar que no abordó el tema de la disculpa pública con Biden, como López Obrador lo había planteado.

Sin embargo, lamentó que los republicanos condicionen el voto a favor de apoyar recursos para conflictos armados en el extranjero, siempre y cuando existan medidas antiinmigrantes.

Con ello, añadió durante la conferencia mañanera, “nos quieren agarrar de moneda de cambio”, lo cual es inaceptable.

Dijo que, en el marco de la llamada con Biden, el Gobierno de México hizo 10 propuestas en beneficio de los migrantes, que son: regularizar a mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando en EU; aprobar presupuesto de 20 millones de dólares anuales para destinarlos a países pobres de América Latina y el Caribe; arreglar conflictos con Venezuela para evitar la migración, y abordar el bloqueo a Cuba.

Además, mantener el programa migrante por la vía legal creado por Biden, con métodos legales de solicitud de asilo o trabajo; no optar por construir muros ni cerrar fronteras, y combatir el narcotráfico, consumo y distribución de drogas, como fentanilo.

De igual manera, regular la venta de armas en EU; establecer un plan conjunto para impulsar el comercio entre ambos países, e integrar a todo el continente de manera gradual, con respeto a las soberanías de cada país, en temas económicos.

Al salir de la reunión privada con la delegación estadounidense, el Presidente dijo que este miércoles dará a conocer información sobre esto. En la reunión entre López Obrador y Liz Sherwood se habló también del tema migratorio y el endurecimiento de medidas coercitivas en la frontera norte.

Ken Salazar reconoce beneficios del T-MEC

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que la aplicación exitosa del Plan de Remediación del T-MEC trajo beneficios para los mil 200 trabajadores de la empresa Goodyear en su planta de San Luis Potosí.

Señaló, en un comunicado, que gracias al mecanismo laboral de respuesta rápida del acuerdo comercial los empleados han recibido más de 4.2 millones de dólares en salarios retroactivos relacionados a la aplicación del Contrato Ley, incluyendo a cerca de 150 trabajadores más que ya no laboran en dicha planta.

“Además de que cuentan con representación sindical independiente y democrática; se aplica el Contrato Ley de la Industria Hulera, manteniendo al mismo tiempo cualquier salario o beneficio anterior que exceda los términos del Contrato Ley”, expuso.

Ken Salazar opinó que este proceso marca un hito, ya que el Gobierno de México revisará la aplicación del Contrato Ley de la Industria Hulera en compañías del sector, por lo que esperamos que otras empresas llanteras en México lo apliquen, como lo hizo Goodyear.