Invitación a Putin a toma de protesta de Sheinbaum fue por "práctica protocolaria": Juan Ramón de la Fuente

El próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, explicó que la invitación enviada al presidente ruso, Vladimir Putin, a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, fue por una “práctica protocolaria”.

En conferencia de prensa de este este miércoles, De la Fuente subrayó que es un acto esencial en correspondencia con los países con los que México sostiene relaciones.

Juan Ramón De la Fuente, próximo secretario de la SRE, habló sobre las invitaciones enviadas a mandatarios de diferentes países para asistir a toma de posesión de Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

te puede interesar ¿Cuántos invitados habrá en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum? Esto dijo la SRE

“Se trata de una práctica protocolaria que consiste, fundamentalmente, en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relación , este sin hacer exclusiones”, explicó.

Comentó que una vez confirmadas las invitaciones por parte de las y los mandatarios invitados, se comenzarán a afinar los detalles, mientras tanto se tiene una alta expectativa de asistencia a la entrega de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre.

“Hay una gran expectativa porque cuando se anunció el triunfo electoral de la doctora, los grandes titulares de los periódicos y los medios en todo el mundo celebraron, algunos con mucho entusiasmo y otros quizá con asombro, pero todos celebraron el triunfo arrollador que tuvo la doctora. Tenemos la expectativa de que venga un buen número de mandatarias a la toma de posesión”, agregó el próximo titular de la SRE.

Sheinbaum invita a Putin a toma de posesión

Ayer, martes, la agencia estatal de noticias rusa TASS informó que la Embajada de México en Rusia le hizo llegar la invitación al presidente Putin, quien “decidirá si asistirá a la ceremonia personalmente o designará a otro funcionario de alto rango para que lo represente".

En tanto, este miércoles, Claudia Sheinbaum explicó que la invitación al líder del Kremlin es parte de las "notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión", y explicó que se envían a todos los países que tienen relación con México.

Cabe recordar que apenas hace unos días, Sheinbaum anunció que no asistirán a su toma de protesta representantes de Perú y Ecuador, pues ambos países rompieron relaciones con México.

“Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones. Obviamente Ecuador, Perú pues no ¿verdad? porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido”, dijo en conferencia de prensa del pasado 31 de julio.

cehr