“Samuel, culpable de tener a Nuevo León en ingobernabilidad”

La irresponsabilidad y la ambición política de Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tienen a Nuevo León en la ingobernabilidad, afirmó ayer Xóchitl Gálvez Ruiz.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República emplazó al gobernador de Nuevo León a dejar sus caprichos personales y que obedezca la ley, y acusó al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador de haberse convertido en su “jefe de campaña”.

En sus redes sociales, Gálvez advirtió: “La irresponsabilidad y la ambición política del gobernador tienen a Nuevo León en la ingobernabilidad”, luego de que ayer un grupo de emecistas ingresó violentamente a la sede del Congreso local donde se eligió al vicefiscal Luis Enrique Orozco como mandatario interino.

“El ataque contra el Congreso de Nuevo León atenta contra el pueblo, la democracia y el orden constitucional. Señor gobernador: deje los caprichos personales y obedezca la ley. Deje las ambiciones y mejor haga bien su trabajo que para eso lo eligieron”, dijo la precandidata panista.

En el marco de su visita a Santiago, Nuevo León, Xóchitl Gálvez planteó al gobernador Samuel García tener un acercamiento con los diputados del PRI y PAN, para que dialoguen sobre el conflicto en el Congreso estatal.

Sin embargo, recordó que el artículo 122 de la Constitución local establece que es el Congreso del Estado quién debe designar al mandatario interino cuando el gobernador pida licencia por seis meses.

“Lo que se ve a nivel nacional es una absoluta ingobernabilidad en Nuevo León porque para gobernar hay que saber conciliar, tú nunca vas a tener la mayoría absoluta”, señaló.

La precandidata presidencial del PRI-PAN-PRD recuperó un fragmento del video de la sesión del 29 de noviembre en el Congreso de Nuevo León en donde se observa a los congresistas en una acalorada discusión mientras comienza a esparcirse humo verde.

Por ello, Gálvez lamentó que a Samuel no le guste dialogar con la oposición.

“Aquí está la Constitución, o sea, pero ya veo que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) es también jefe de campaña de Samuel y de la señora Sheinbaum, y pues se parecen porque ya saben quién no respeta la Constitución y él tampoco respeta la Constitución”, aseveró.

Después de la defensa que realizó López Obrador sobre el emecista ante la andanada de ataques que, según son en venganza por no sumarse al frente de la derecha, Xóchitl Gálvez criticó que su adversario no tenga palabra.

“Primero me encuentro con un hombre que no tiene palabra porque es un hombre que dice una cosa y hace otra; él fue absolutamente crítico de ‘El Bronco’ (Jaime Rodríguez), cuestionó al ‘Bronco’ y él se comprometió a que no iba a dejar el gobierno estatal”, expuso.

Comentó que le tiene sin cuidado que Samuel García quiera competir por la Presidencia en junio del 2024, pues “de verdad, la contienda es entre Sheinbaum y una servidora.

“Pero me queda claro que hoy con lo que el Presidente dice, pues el Presidente de la República es el presidente de campaña de Samuel también, él es el más preocupado de que sea parte y lo va a apoyar a morir”, reiteró en su cuenta social de X (antes Twitter).

Gálvez Ruiz afirmó que su adversario no sabe gobernar un estado como Nuevo León, mucho menos tendrá la capacidad para conducir un país como México.

En su visita por el estado del norte, Gálvez aprovechó para comentar que traer agua de la cuenca del Río Pánuco a Nuevo León es una idea inviable, por la alta inversión que tendría que realizarse, y advirtió que las sequías que azotan al país son producto del cambio climático.