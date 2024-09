'Pueden irse a sesionar al infierno'

“Se pueden ir a sesionar al infierno”, lanzó Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta lapidaria frase caracterizó la situación que ayer se vivió en torno del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los servidores públicos judiciales inhabilitaron la Cámara de Diputados para que ahí se diera la discusión de la reforma en la materia, lo que obligó a los legisladores a sesionar en una sede alterna.

Literalmente, los manifestantes se levantaron de madrugada para madrugar a los legisladores de la 4T, quienes habían recibido la instrucción del coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, de llegar a las 06:00 horas para poder acceder sin obstáculos al recinto legislativo.

No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena. Nos parece respetable y nos parece un derecho de manifestación que debe de respetarse

Ricardo Monreal, Líder de diputados de Morena

Desde la madrugada, centenas de inconformes con el proyecto judicial llegaron hasta San Lázaro y bloquearon sus accesos y pegado pancartas, como una forma para impedir que se discuta la reforma. La desesperación, tensión y el riesgo de la confrontación se respiraron en el aire en distintos momentos de la jornada de este martes.

En respuesta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pidió a los legisladores no hacer algún intento por llegar ni ingresar para no desatar una confrontación.

“No queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena. Nosotros somos pacifistas, a pesar de que venimos de una oposición que incluso señaló y realizó y practicó algunas de las medidas que ahora están intentando los opositores. Nos parece respetable y nos parece un derecho de manifestación que debe de respetarse; les he pedido a mis compañeros diputados y diputadas que no intenten ingresar”, dijo.

Somos los trabajadores del PJF quienes estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos contra la reforma judicial de manera pacífica, no se está ‘radicalizando’

Rubén Chávez, Trabajador del PJF

Derivado del bloqueo, a la Cámara de Diputados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron a los alrededores del Congreso, donde hasta el cierre de esta edición, trabajadores del Poder Judicial continuaban manifestándose.

Laura Magaña, vocera de los trabajadores, invitó a los ciudadanos a no dejarse engañar y señaló que los dichos durante la jornada de este martes, donde el exministro Arturo Zaldívar asegura que los trabajadores están cayendo en ilegalidad al manifestarse “son falsos”.

Más tarde, los trabajadores del PJF acusaron que fueron ‘’encapsulados’’ para evitar el ingreso de más manifestantes, así como su salida a la nueva sede, en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, donde discutieron los diputados la reforma; más tarde los trabajadores se dirigieron al lugar mencionado, donde realizaron bloqueos y manifestaciones.

El abogado Rubén Yadir Chávez Torres, quien forma parte de este movimiento reprochó que se siga desinformado a la población respecto a la reforma: “En principio recordar que somos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación quienes estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos contra la reforma judicial de manera pacífica, no se está ‘radicalizando’ como lo refiere, por ejemplo, el exministro (Arturo) Zaldivar”.

Dijo que en muchos otros casos se permite a los manifestantes exponer sus ideas de manera pública, por lo que no entiende por qué en este caso estaría mal “o por qué no deberíamos hacerlo, cómo ciudadanos Mexicanos también contamos con ese derecho”.