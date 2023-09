VIDEO | 'Me habló': Jaime Maussan narra el encuentro que tuvo con la Virgen de Guadalupe

Comenzó su carrera en el periodismo deportivo hasta que un giro radical en su vida lo llevó por el camino de la investigación sobre OVNIs y extraterrestres, pero no sólo eso, también por aquellos caminos que son considerados sinuosos y difíciles de descifrar: los religiosos. El destino de Jaime Maussan, sin duda, era la investigación y aunque muchos pongan en duda su palabra, él sigue compartiendo aquello que lo ha llevado a ser uno de los ufólogos más reconocidos a nivel mundial.

Uno de los episodios que difícilmente se le creen a Maussan, es aquel en donde dice haber tenido un encuentro con la Virgen de Guadalupe, en un momento que podría parecer hasta incómodo, por las circunstancias en las que él dice, se dio. "No me lo imaginé, fue real".

¿Cómo fue el encuentro de Jaime Maussan con la Virgen de Guadalupe?

Luego de dos años de solicitar el ingreso al camerino de la Virgen de Guadalupe, a Jaime Maussan y su equipo de colaboradores se les permitió entrar a ese lugar allá por el año de 1991. Fue entonces que comenzaron a grabar de manera minuciosa cada detalle que conforma la figura de la Virgen.

"Estábamos haciendo un video y queríamos ver los ojos, en los ojos está reflejado Juan Diego, todos los personajes que estaban ahí... es una cosa excepcional. A las tres de la mañana, todos mis compañeros salieron a tomar un café y fumar un cigarro... Yo me quedé solo con ella, estaba viendo el monitor que era pequeño y empecé a ver de cerca los ojos, las pestañas y vi que todas las pestañas tienen diferentes tamaños. Empecé a ver que el ojo parecía vivo, que tenía algunos movimientos, me metí en el iris", dijo Maussan al periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Hubo un momento muy profundo. Una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza. Me dijo: '¿Qué quieres de mí?', como vigorosa y un poco enojada. Yo me asusté muchísimo, no me lo imaginé, sé que fue real", indicó el investigador.

Su encuentro hizo que cambiara su percepción de ella

Maussan aseguró que ese encuentro provocó que todo aquello que lo marcó de niño, en la etapa religiosa, de la que creía poco, cambió desde el momento en que la Virgen de Guadalupe le habló.

"Yo al principio no creía en la Virgen, pensé que había sido pintada, era un engaño de los españoles. Y ahí comprendí que ella se aparece, genera este fenómeno para salvar al pueblo de México", refirió. Precisamente este día, Jaime Maussan hablará sobre el fenómeno OVNI en la Cámara de Diputados, información que puedes leer dando click AQUÍ.