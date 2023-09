Jaime Maussan exhibe presuntos cadáveres extraterrestres en la Cámara de Diputados y aquí están las IMÁGENES Y VIDEO

El ufólogo Jaime Maussan, participó este martes en una audiencia inédita, realizada en la Cámara de Diputados, donde se abordó el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados, los llamados Ovnis.

“Resulta trascendental convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta” señaló el también periodista especializado en el fenómeno ovni en San Lázaro donde junto a legisladores y especialistas nacionales e internacionales exhibió dos cadáveres de presuntos restos no humanos extraídos “informalmente” en Perú.

Durante la primera audiencia que se abrió en el Poder Legislativo de manera inédita para abordar el tema de manera formal, el ufólogo pidió al Congreso reconocer la existencia de la vida no humana —extraterreste— y reformar la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano en consecuencia.

La partre donde Jaime Maussan exhibe los restos no humanos se encuentra en el minuto 2:28:00 del siguiente video

Hacia el final del evento, Maussan Flota presentó dos cajas con los restos de apariencia humanoide que, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tienen alrededor de mil años de antigüedad y que no han sido manipulados en su interior.

Explicó que los cadáveres, caracterizados por sólo contar con tres dedos, estaban sepultados en minas compuestas por tierra de diatomea, que es un alga fosilizada con 17 millones de años de antigüedad.

El especialista Josh Mantilla agregó que estos restos, fueron parte de los 20 hallados en las Líneas de Nazca en 2015 y que fueron desenterrados “de manera informal”.

Maussan exhibe presuntos cadáveres extraterrestres en Cámara de Diputados; pide reformar Ley de Protección del Espacio Aéreo Imagen: Captura de pantalla

Al arrancar la moderación de esta primera audiencia pública, Jaime Maussan se refirió al hecho como “un evento histórico que inicia un parteaguas en la historia”, pues señaló que, en contraste, el Pentágono en Estados Unidos busca impedir el estudio de este fenómeno, a pesar de que los dos bloques políticos, demócratas y republicanos, están de acuerdo en que la población “sepa la verdad”.

"Nos encontramos ante un tema que nos une, no que no nos separa. En México, este tema tampoco debe ser considerado el tema de un partido político, es un tema de la humanidad, un tema que debe unirnos… Resulta trascendental reconocer estos fenómenos de México y convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta; es inevitable, tarde o temprano lo tendremos que hacer aquí, la oportunidad para realizar una enmienda a la ley de protección del espacio aérea mexicano para reconocer al fenómeno anómalo no identificado nuestro universo”, dijo.

Maussan exhibe presuntos cadáveres extraterrestres en Cámara de Diputados; pide reformar Ley de Protección del Espacio Aéreo Imagen: Captura de pantalla

El ufólogo también presentó un video dado a conocer desde 2004 sobre el presunto avistamiento de objetos no identificados en México, material sobre el cual aseguró que le fue entregado por el propio exsecretario de la Defensa Nacional Ricardo Clemente Vega García, entre 2001 y 2006.

En el evento también estuvo Ryan Graves, expiloto de la Marina estadounidense, quien fue uno de los tres que declaró ante el Congreso de aquel país que existe la vida no humana y que se tienen pruebas de ello.

