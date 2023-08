Unos jalan con Alfaro, otros con Dante y se ahonda la fractura de MC

Movimiento Ciudadano (MC) está por encima de decisiones personales, advirtió el dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado, luego de que Enrique Alfaro marcó el martes distancia con el instituto político que lo llevó a la gubernatura de Jalisco, al no estar de acuerdo con el rumbo unilateral que, dijo, se le está dando, de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Las declaraciones de ambos profundizaron la fractura abierta hace poco más de un mes entre los liderazgos que insisten en que ese partido no debe aislarse de otras fuerzas en los comicios, y aquellos que prefieren que la contienda la enfrente con un candidato propio.

Delgado dijo ayer que respeta la opinión del mandatario estatal, quien un día antes manifestó no tener más interés en “participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral”. No obstante, antepuso a su partido.

“Sobre las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal. El gobernador ya se había pronunciado al respecto y lo respeto. Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos”, anticipó.

Por medio de un mensaje en redes sociales, expuso que el único diferendo que tuvo con Alfaro Ramírez fue sobre la Universidad de Guadalajara, ya que Dante Delgado se negó a descalificar la Feria Internacional del Libro de esa ciudad.

“Jalisco siempre ha estado en la toma de decisiones. Jalisco ocupa la presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del grupo parlamentario en el Senado y, a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos”, dijo el dirigente.

Para otro de los liderazgos partidistas, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, la separación de MC del gobernador Alfaro fue una decisión prematura, porque no se ha definido nada, de cara a las elecciones del próximo año.

En entrevista colectiva, lamentó la postura del jalisciense porque será “triste” verlo partir, a pesar de que no era militante del partido.

“Lamento mucho su decisión, porque durante muchísimos años ha sido un gran impulsor de los buenos gobiernos. Todavía no se decide nada por parte de Movimiento Ciudadano; hay, obviamente, diferencias de opinión, pero no ha habido una toma de decisiones; entonces, se me hace una decisión muy prematura”, declaró.

En este diferendo entre Delgado y Alfaro, el coordinador naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda, aliado del mandatario jalisciense, señaló que el “liderazgo” y visión del segundo han dado sentido al partido.

Mencionó que en MC siempre ha existido el debate y contraste de ideas, por lo que negar las diferencias es “azotar la puerta al diálogo y caer en la espiral de la polarización que no escucha, no comprende y trata de imponer una visión”.

“Nadie puede dejar de reconocer, ni aquí ni en la dirigencia nacional, la determinación y la visión de liderazgos como el de @EnriqueAlfaroR, que le han dado sentido a @MovCiudadanoMX como una opción política a nivel nacional. Este proyecto político les debe mucho de lo que es a Jalisco y al gobernador”, tuiteó.

El legislador advirtió que las decisiones y acciones que tome hoy su partido tendrán consecuencias en los comicios del 2024 y en el futuro del país. Por ello, manifestó confianza en que habrá diálogo, a pesar de lo áspero que éste resulte.

El líder de la bancada en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, aliado de Dante Delgado, no se pronunció al respecto. Su única interacción fue en redes sociales al compartir la publicación del coordinador estatal en Sonora, Manuel Scott, quien dijo: “De sur a norte y en cada región del estado, nuestro movimiento se sigue fortaleciendo; por eso hay quienes piden a gritos que nos juntemos con la vieja política que ha traicionado a las y los ciudadanos. ¡Aquí van a topar con pared! Estamos construyendo el futuro de Sonora”.

Al referirse a la situación, Natalie Bravo Ortiz, jefa de oficina de la Secretaría General en MC, dijo que antes que los colores y siglas, lo que da verdadera unidad al partido “es su gente, donde hemos trabajado en equipo y no hay divisiones, donde las puertas están abiertas para quien se quiera sumar y para quien decida salir”.

Cierran filas con Alfaro legisladores, alcaldes...

La cúpula de Movimiento Ciudadano en Jalisco, integrada por 87 liderazgos de los cuales algunos tienen impacto nacional, amenazó con seguir los pasos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y apartarse de ese partido, al advertir que no pueden normalizar su estadía en un proyecto que minimice a su entidad.

“No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco”, advirtieron, a través de un pronunciamiento público.

El martes, el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, se deslindó de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, encabezada por Dante Delgado Rannauro, al asegurar que carece de rumbo y acusarla de imponer una visión unilateral, de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

A través de un desplegado, los dos senadores emecistas por Jalisco, 12 de los 13 diputados federales, los 16 diputados locales y sus 57 presidentes municipales respaldaron al gobernador Enrique Alfaro en su decisión.

En el pronunciamiento, encabezado por el coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, y la senadora Verónica Delgadillo, advirtieron que no aceptan que su opinión sobre el futuro político de su movimiento sea ignorada “sistemáticamente”.

Por eso, remarcaron que, durante 11 años, el movimiento naranja ha sido la primera fuerza política en esta entidad.

“Por ello, lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro… No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, advirtieron en el documento.

Insistieron en que MC no puede entenderse sin Jalisco, por lo que, al declararse parte del proyecto encabezado por Alfaro Ramírez, subrayaron que siempre han respetado a la dirigencia nacional, encabezada por Dante Delgado, y los órganos de toma de decisiones.

Aunque refirieron que el partido no es pertenencia de alguien, mencionaron que el proyecto fue formado por quienes provienen de Jalisco.

“Antes que colores y siglas partidistas, a nosotros nos une Jalisco y su gente. Aquí trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos. Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense” señalaron.

El pronunciamiento concluyó con la advertencia de que este movimiento continuará en tanto se acaten y respeten los intereses de aquella entidad.

“Este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco. Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco. A donde vayamos, caminaremos juntos”, dijeron.

El desplegado fue suscrito por 12 integrantes de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, excepto por su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, afín al dirigente nacional de MC y quien, durante el último mes, se ha manifestado porque su partido no se sume a la alianza Va por México, como lo ha manifestado su líder.

También lo firmaron los 57 presidentes municipales, entre ellos Pablo Lemus, quien es alcalde de Guadalajara.

Xóchitl buscará alianza: Yo sí me veo con MC

Xóchitl Gálvez aseguró que, de ganar el próximo 3 de septiembre el proceso para encabezar el Frente Amplio por México, se ve con Movimiento Ciudadano (MC), por lo que buscará al partido naranja para construir un frente más grande, debido a que tienen más puntos a favor que las diferencias.

En conferencia desde Guadalajara, Jalisco, puntualizó que no desea que haya posturas que señalen que trata de influir en alguna decisión interna de ese partido, ya que, si bien ha tenido una relación cordial con los senadores de esa fuerza política, no se mete en temas internos.

El martes, el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, marcó distancia de la dirigencia de MC. Aseguró que no tiene rumbo claro y acusó a la dirigencia partidista, encabezada por Dante Delgado, de imponer un proyecto unilateral.

“En el caso de (el gobernador de Jalisco), Enrique Alfaro, he tenido la oportunidad de saludarlo. En este momento no tengo ningún nombramiento formal, no puedo acercarme a ellos, pero, de ganar el próximo 3 de septiembre, por supuesto que voy a buscar a MC para construir el más grande frente, ya que hay muchas cosas que nos unen”, adelantó la senadora de Acción Nacional.

Precisó que, de llegar el momento, buscará sumar a Enrique Alfaro, Dante Delgado, Luis Donaldo Colosio y Patricia Mercado, entre otros, pues le gustaría que esa fuerza política sea parte del Frente Amplio por México.

“Sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo; pero en un tiempo me comunicaré con el gobernador de Jalisco, pues en cada estado que voy aviso a los gobernadores, sean del partido que sean”, dijo.

Gálvez Ruiz sostuvo que los puntos de MC suman, ya que no será fácil enfrentar al Gobierno federal y Morena, y a la vez enfrentar al poder económico que han atesorado varios personajes de la Cuarta Transformación; por ello, dijo que no pueden darse el lujo de dejar ir puntos.

Expertos avizoran cisma o salida de algunos al Frente

Expertos en política nacional advirtieron que Movimiento Ciudadano (MC) se encuentra al inicio de una crisis, debido a la división que hay entre la dirigencia nacional y uno de los personajes más importantes de ese partido, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Esto ya se veía venir, porque MC sólo ha estado jugando a ser el esquirol de la oposición; por ello, hay una parte inteligente que se dio cuenta que de alguna manera le están haciendo el juego a Morena y busca impedirlo”, dijo a La Razón el politólogo de la UNAM, José Fernández Santillán.

Señaló que si bien Morena no la tiene segura en 2024 por la irrupción de Xóchitl Galvez en el escenario, algunos militantes de MC buscarán salir para unirse a las filas del Frente Amplio por México, al ver el cisma que se viene y que los dejará con poca posibilidad de ganar en el 2024.

“Se viene un cisma, pues ya había indicios de conflicto, pues uno de sus errores es ir solos en 2024; de ir solos van a ir muy mermados, si la fragmentación se consuma y puede quedar como un partido en desaparición y perder lo que ha ganado, por malas decisiones”, agregó.

Por separado, Víctor Manuel Alarcón, investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, señaló que Alfaro fractura con sus opiniones una situación con la que no está de acuerdo con la dirigencia o el círculo de Dante Delgado, pues en el resto del partido no se ve otro conflicto.

“No veo que se beneficie MC de los resultados de Morena y lo único que le queda al partido es mandar a Samuel García o a Luis Donaldo Colosio, que son los bastiones que le quedan”, dijo.

Sostuvo que Alfaro puede quedar como un gobernador independiente, como ha pasado en otros casos, aunque aclaró que la salida del gobernador de Jalisco sí le afecta a esa fuerza política.