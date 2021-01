Javier Corral niega que haya presionado a testigos para extradición de César Duarte

Javier Corral rechazó que haya ejercido presión alguna sobre los testigos que presentó la Fiscalía de Chihuahua para lograr la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

En entrevista con diversos medios, el mandatario denunció que hay una campaña de desinformación generada por el secretario del Ayuntamiento de la capital de Chihuahua, Césa Jáuregui Moreno, para desacreditar la investigación que llevó a cabo el Fiscal, César Peniche.

Corral insistió en que sólo son acusaciones en medios de comunicación “lo que se pretende, es generar mediante campañas mediáticas una distorsión de los hechos, eso es lo que está en marcha en muchos de estos casos de los expedientes “x”, que los actores involucrados o los acusados recurren a campañas mediáticas para tratar de distorsionar los hechos jurídicos, generar una confusión o una falsa opinión y tratar de generar un ambiente que les permita presionar a instancias judiciales para modificar lo que técnicamente debe ser”.

En el caso de María Eugenia Campos, la alcaldesa de Chihuahua y ahora precandidata del PAN al gobierno del estado, Javier Corral denunció que intentó desacreditar la investigación, pero sus argumentos fueron derrotados por los hechos.

“Debo decir que ayer y esto es muy delicado, se trató de distorsionar un hecho jurídico ante un juez, o más bien, ante la opinión pública. Se dijo que no se había entregado la carpeta, sucedió todo lo contrario, los abogados y los acusados pidieron una semana más de tiempo para poder imponerse del conocimiento de la carpeta por el volumen de los informes y el caudal de pruebas que ha presentado la Fiscalía General del Estado”, aclaró Corral.

El mandatario aclaró que ya no se reunirá con el presidente del PAN, Marko Cortés, al menos mientras se lleva a cabo el proceso judicial en el que está involucrada la precandidata a la gubernatura. Marko Cortés declaró que su partido “defendería con todo a la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo”.

Corral dijo que para evitar malos entendidos no se reunirá con el líder partidista para no despertar sospechas sobre alguna negociación indebida.

Me parece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización, porque como eso ya no está en mis manos y no conozco el derrotero que eso pueda tomar, ni las decisiones que puedan venir sobre ello