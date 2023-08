Cuando fui jefa de Gobierno disminuimos en 58% incidencia delictiva y en 51 los homicidios: Sheinbaum

Este miércoles, Claudia Sheinbaum, quien busca ser la candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República en 2024, reiteró que cuando fue jefa de Gobierno disminuimos en 58 por ciento la incidencia delictiva y en 51 los homicidios.

“Ya lo hicimos, claro que lo podemos hacer”, publicó en sus redes sociales.

Cuando fui jefa de Gobierno disminuimos en 58% la incidencia delictiva y en 51% los homicidios. Ya lo hicimos, claro que lo podemos hacer. pic.twitter.com/wlBtpOJ5AB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 2, 2023

Ayer en Xochimilco, Claudia Shienbaum dijo que a pesar de que le decían que como mujer no iba a poder con la inseguridad en la Ciudad de México, como Jefa de Gobierno bajó 58 por ciento los delitos de alto impacto.

La exmandataria capitalina aseguró que el esquema de gobierno de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo genera grandes cambios en favor de la población.

“Me decían: ‘Usted es mujer, no va a poder con la seguridad de la ciudad’, pero bajamos en 58 por ciento los delitos de alto impacto mientras fui Jefa de Gobierno. Acaba de salir una estadística del Inegi, que dice que la Ciudad de México, es el año (2022) con menos homicidios desde 1989; ya lo hicimos y claro que se puede hacer, es cuestión de tener principios para gobernar”, manifestó la tarde del martes.

