Joe Biden advierte que “no hay marcha atrás”

El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló que no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce.

En una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de Seguridad Nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores.

“Intenté que se reasignara ese dinero, redirigirlo. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”, dijo el mandatario, un día después de que su administración ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes.

Interrogado sobre si pensaba que el muro es efectivo, el mandatario de Estados Unidos sólo contestó que no. Sin embargo, indicó que se retomó la construcción de la barrera fronteriza en Texas, debido a la “necesidad inmediata” provocada por el aumento en la migración ilegal en la región.

Los fondos asignados para esa labor fueron aprobados por el Congreso en 2019, cuando Biden aún no había llegado a la Casa Blanca.

La decisión de Joe Biden se da en medio de un incremento significativo en la migración ilegal en la frontera con México, donde en septiembre de registraron más de 260 mil encuentros, lo cual representó un récord mensual.

Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aclaró que no hay cambio alguno en la política del presidente Biden sobre el muro fronterizo, por lo cual mantiene su posición de estar en contra de la construcción de esta barrera para frenar la migración.

“Quiero ser totalmente claro: no hay una nueva política de la administración sobre el muro de la frontera”, aseguró en conferencia ofrecida en Palacio Nacional de la ciudad de México.