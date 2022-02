La Eléctrica eleva tensión: AMLO habla con EU y plantea "pausa" con España

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, acordaron crear un grupo de trabajo para avanzar en la generación de energías limpias, aunque el funcionario estadounidense expresó la preocupación del gobierno de su país por el efecto de la Reforma Eléctrica que se proyecta en México.

El mandatario mexicano subrayó que la prioridad de su administración es acabar con la corrupción en el país y, por ello, destacó la necesidad de modificar el actual esquema eléctrico.

Este miércoles, el representante del Presidente Joe Biden realizó una visita a Palacio Nacional para abordar temas de medio ambiente y tecnologías. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien estuvo en la reunión, dio a conocer en un primer momento el contenido del encuentro.

“La parte sustantiva es que se acordó crear un grupo de trabajo entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que se hizo en materia de seguridad”, expuso el canciller.

A su salida de la reunión, reconoció que fue un encuentro en el que López Obrador y Kerry ofrecieron sus puntos de vista de manera franca y negó que hubiera reclamos de parte de EU sobre el tema de la Reforma Eléctrica que se proyecta en México.

Por la noche, en un comunicado, la embajada de Estados Unidos expuso que, durante el encuentro, tanto Kerry como el embajador en México, Ken Salazar, subrayaron la importancia de acelerar la inversión en energías renovables para beneficiar a los consumidores, la economía en general y fortalecer la lucha colectiva contra la crisis climática.

“Con ese fin, hicieron mención de las importantes preocupaciones que la administración Biden-Harris tiene sobre la actual propuesta de Reforma Energética de México, y el imperativo de impulsar economías abiertas y competitivas, en cumplimiento del T-MEC”, estableció.

De igual forma, Kerry pidió a López Obrador garantizar que los cambios planeados por la reforma no infrinjan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Expresamos preocupaciones de que no nos vayamos contra el T-MEC, que es importante tener reformas que van a ser, y creo que él quiere esto, que las reformas no actúen como un obstáculo para un mercado abierto y competitivo”, afirmó Kerry, en entrevista con la agencia Reuters.

Al respecto, se expuso en otro comunicado difundido por el Gobierno de México, el Presidente López Obrador enfatizó que la prioridad de su administración es acabar con la corrupción en el país y, por ello, “destacó la imperiosa necesidad de modificar el actual esquema eléctrico en México, dado su alto costo fiscal”, y aclaró que la decisión al respecto le corresponde al Congreso mexicano.

El dato: En noviembre, AMLO envió una carta a Joe Biden, en la que refrendó su apoyo para hacer frente al problema de la crisis climática y enlistó los compromisos de la 4T en favor del ambiente.

El grupo de trabajo abordará cinco ejes principales: el impulso a las energías renovables, en el que destaca el fortalecimiento de las cadenas de suministro de energía solar y eólica; la disminución de emisiones de gas metano; el fortalecimiento de programas regionales de reforestación, el combate a la deforestación y el respaldo a soluciones basadas en la naturaleza; la electrificación de medios de transporte; así como avanzar y alcanzar los compromisos adquiridos mediante las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de cada país, señaló el Gobierno mexicano.

En un mensaje a medios desde la Cancillería a su llegada al país, Kerry aseguró que EU respeta la soberanía de México en el marco de las reformas que impulsa el Presidente López Obrador.

“Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el Presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México, como dijo la secretaria (de Energía de EU) Jennifer Granholm, para fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto en el momento en el que el Presidente sigue trabajando en estas reformas, así que estoy sumamente entusiasmado con la posibilidad de trabajar”, expresó.

Asimismo, consideró que ambos países cuentan con la posibilidad de trabajar de forma conjunta para beneficiar a los ciudadanos con menos contaminación, aire más limpio, buenos trabajos y electricidad a precios más bajos, “y yo sé que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una visión de esto, los países están moviéndose rápidamente, utilizando energías renovables”.

Expuso que EU está preparado para ayudar de todas las maneras posibles, no para beneficio propio, sino porque ningún país podría avanzar de forma individual para enfrentar la crisis climática.



Estos son los puntos que laborará el equipo en materia de energías limpias.

​Impulso a las energías renovables, destaca el fortalecimiento de suministro.

​Fortalecimiento de los programas regionales de reforestación.

​La disminución de las emisiones a la atmósfera de gas metano.

​La electrificación de medios de transporte masivo.

Avanzar en los compromisos adquiridos mediante las NDC de cada país. Trabajo en 5 ejes prioritariosEstos son los puntos que laborará el equipo en materia de energías limpias.

“Saben que no actuamos arbitrariamente”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos sabe que el actual Gobierno de México no permite la corrupción ni actúa de manera arbitraria, en el marco de la Reforma Eléctrica.

“Saben muy bien que lo que estamos haciendo, lo que corresponde a la industria eléctrica, es reparar un daño que se le causó al pueblo de México y hay complicidad de autoridades con empresas”, resaltó.

Tras ser cuestionado por el cambio de postura de la embajada de EU en México en torno a la reforma, al considerar que tecnologías sucias y anticuadas podrían poner en desventaja a los consumidores, el titular del Ejecutivo aseguró que mantiene una muy buena relación con el embajador, Ken Salazar, y con el gobierno de ese país.

“Ellos saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas usó la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores, y ya no se puede hacer eso, ya no se puede robar en México, a robar a otra parte”, dijo.

López Obrador resaltó que su Gobierno está en contra de que las familias mexicanas paguen más por la luz que los establecimientos comerciales: “eso en Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, pues es un fraude, y nosotros no protegemos la corrupción”.

Aunque hace una semana el embajador en México, Ken Salazar, aseguró en la Cámara de Diputados que el Presidente estaba en lo correcto al buscar una Reforma Eléctrica, el martes cambió de postura,y en un comunicado cuestionó la propuesta, pues señaló que podría poner en desventaja a los consumidores y la economía en general.

Resaltó que el gobierno de EU ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México por promover el uso de tecnologías sucias, anticuadas y caras, sobre alternativas renovables eficientes.

Ayer, en la conferencia matutina, el Presidente volvió a presentar una gráfica para ilustrar que, a diferencia de México, Estados Unidos es una de las naciones que más contamina en el planeta, en un nivel 10 veces mayor que nuestro país.

AMLO plantea “pausa” en relación con España; éste pide explicación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de hacer una “pausa” en las relaciones con España, como parte de un reclamo a las empresas de ese país que, dijo, han saqueado a México, ante lo cual el canciller español, José Manuel Albares, pidió una explicación sobre cuál es el significado de las palabras del mandatario.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista; sí queremos buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben”, manifestó el Presidente en conferencia de prensa.

Desde Palacio Nacional, destacó que las empresas energéticas españolas se beneficiaron durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, resaltó que ahora, en su Gobierno, la relación con empresas españolas no es buena y agregó que no le molestaría que ésta se tardara en normalizar.

“Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban”, recalcó.

El titular del Ejecutivo expuso que el pueblo tiene derecho a la información, por lo que es importante que se conozca que la postura de México con España obedece al “saqueo” que las grandes compañías mantuvieron en las últimas décadas.

“Entonces, como que necesitamos un respiro, no hay que enojarse; es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa; nos conviene un tiempo”, expuso al tiempo de agregar: “A lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté aquí, que no fuesen igual como eran antes.”

Aclaró que las inconformidades son con las empresas españolas y con los de la cúpula del poder económico y político, pero no con el pueblo de España, “porque es un pueblo que merece todo nuestro respeto, porque es un pueblo trabajador, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno”, expresó el Presidente.

Al ser cuestionado si pediría la “pausa” de manera formal, respondió que eso no lo podría hacer porque recibiría críticas de los expertos en materia exterior, de diplomáticos y de los medios de comunicación.

“Ahora que me están preguntando sobre la relación con España, pues ahí están las denuncias hechas. Y no se trata, pues, de pelearnos. Cuántos españoles vinieron a México, muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto, y los españoles de allá, todos. El asunto es arriba”, añadió.

En respuesta, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que verificará las declaraciones del Presidente de México para saber “qué ha querido decir” al plantear una “pausa”.

“Voy a verificar el alcance de estas declaraciones que, entiendo, se han producido en un entorno informal y no responden a una posición oficial o un comunicado oficial”, dijo Albares tras asistir a una reunión conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y Sanidad de la Unión Europea en Lyon, Francia.

“Habría que preguntar al Presidente (López) Obrador qué ha querido decir”, recalcó el jefe de la diplomacia española.

Al retomar las palabras de López Obrador, Albares resaltó que los dichos del Jefe del Ejecutivo federal “no concuerdan” con sus últimas declaraciones.

“Las relaciones entre México y España son una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración así”, puntualizó el ministro español.

Además, recalcó que el gobierno de su país defenderá sus intereses en cualquier circunstancia y ante cualquier país.

José Manuel Albares sostuvo que las relaciones empresariales entre ambos países mantienen flujos de inversiones que son cada vez más productivas.

“Lo que demuestran las relaciones empresariales es que los flujos de inversiones en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales”, finalizó.

Con país ibérico no hay ruptura, dice Monreal

El planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de poner en “pausa” la relación con España, sumó voces de personajes políticos a favor y en contra, aunque coincidieron en que dichos nexos no se pueden interrumpir.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal (Morena), reconoció que les sorprendió la declaración del Presidente, pero descartó que se trate de un rompimiento, y aunque reconoció que actualmente hay una relación tensa con el gobierno español, no se ha llegado al nivel de ruptura.

Ante medios, detalló que jurídicamente no existe el concepto de pausa en el derecho internacional, y dijo que más bien es una expresión política que utilizó López Obrador en su calidad de jefe de Estado.

“Jurídicamente el término pausa no existe en el derecho internacional público, es una connotación política de un jefe de Estado que decide, porque esa es su responsabilidad constitucional, tomar esta pausa; es decir, interrumpir la relación.Sin embargo, las embajadas y los embajadores siguen funcionando, las relaciones comerciales siguen funcionando, la intercomunicación sigue funcionando, las empresas españolas y mexicanas siguen funcionando”, expresó.

El coordinador del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, sostuvo que la declaración del Presidente es una reacción de molestia evidente frente a la reacción de la embajada de Estados Unidos contra la Reforma Eléctrica y, desde su punto de vista, lo utiliza como distractor

La senadora del PRI, Claudia Anaya, señaló que la Cancillería debe aclarar si se trata de una “ocurrencia” del Presidente, mientras que Germán Martínez, del Grupo Plural, aseveró que la relación con España no se puede interrumpir, e irá más allá del Gobierno de López Obrador.

El coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que si bien sólo compete al Presidente poner una “pausa” a la relación, la decisión para “velar por los intereses de México” tiene su respaldo.

Recordó que el Gobierno ibérico concedió la electricidad a intereses, por lo que no quieren que esta situación se repita aquí: “¿y qué no somos un país que puede despertar de eso y construir su propio futuro?, ¿qué no podemos respetar la libre competencia y que no haya distorsiones y acabar con las encomiendas que le generaron daño a nuestro país? Hay que hacerlo”.

A las críticas se añadieron las de dirigencias de partidos de oposición. En su cuenta de Twitter, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, subrayó que en su partido “reprobamos las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre pausar las relaciones con España, que es el segundo país que más invierte en México. En 2021, la cifra fue de 76 mil millones de dólares”.

En la misma red social, Jesús Zambrano, líder del PRD, destacó los conflictos recientes con otros países, y ejemplificó que primero fue con Panamá, por la designación de embajador; después con EU, al acusarlos de financiar a organizaciones críticas a su Gobierno, y ahora con España: “!pero qué necesidad de generar conflictos diplomáticos!”.

El expresidente Felipe Calderón aseguró que es una gran habilidad desviar la atención de temas de importancia para el país, ya que en este momento todo México se encuentra hablando de la relación con España y no de otra cosa.