Jorge Nuño de lo mejor como servidor público, nos ha ayudado muchísimo: AMLO; "creo va a seguir trabajando"

A menos de 40 días de dejar el Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la labor del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, al decir que es "de lo mejor como servidor público, que nos ha ayudado muchísimo", y auguró que continuará trabajando.

"El licenciado Nuño de lo mejor como servidor publico, nos ha ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Es momento para agradecerle todo el apoyo, ya en un mes nos vamos, pero creo que usted va a seguir trabajando", declaró AMLO al inicio de la conferencia matutina.

En respuesta, Nuño Lara agradeció al Presidente de la República por sus palabras de reconocimiento por haberlo nombrado en la Secretaría de Infraestructura.

Gracias. El agradecido soy yo por haber confiado en mi persona a cargo de esta secretaría Jorge Nuño Lara

López Obrador aprovechó también para felicitar a Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y quien ayer fue designado por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como próximo director general del ISSSTE.

"Martí es un compañero de lucha desde hace muchos años, preparado, es un maestro de las ciencias sociales, no solo de su licenciatura en derecho; Martí es una persona con mucha cultura política, muy preparado, además honesto con convicciones.

"Da mucho gusto que se hayan formado cuadros para la administración púbica, para la política y hay que seguir formando más cuadros, jóvenes, mujeres para el noble oficio de la política y formarlos con los nuevos principios de honestidad, de amor al pueblo, hacia adelante", expuso.

También hizo un reconocimiento a Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, a quien calificó como "otro extraordinario cuadro". Mencionó que es un servidor público de primera, especialista en cuestiones económicas y financieras.

AMLO destacó que no era el propósito de hacer estos reconocimientos en la mañanera, sin embargo, "no hay guion, aquí es espontáneo, no hay nada acartonado, aprovechamos para hacerles nuestro reconocimiento a los cuatro servidores públicos", finalizó.

