Jorge Ramos y AMLO debaten por datos de seguridad; 'no se cambiará estrategia', afirma Presidente

Ante los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos de que dejará un país sumido en la violencia con más de 190 mil muertos y miles de desaparecidos por su estrategia fallida de “abrazos no balazos”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refutó esas cifras al asegurar que tiene “otros datos”, y lo que es “una verdadera tragedia es lo que pasa en donde tú vives, Estados Unidos”.

En un debate entre ambos por las cifras en materia de inseguridad, Jorge Ramos dijo a AMLO que no puede presentar 81 muertos diarios como un éxito, “es una tragedia nacional”. Sin embargo, el gobernante refrendó que México es un país pacífico, con empleo, crecimiento y bienestar.

AMLO abundó: “Bueno, que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo una visión distinta y tengo otros datos también”, a pesar de que el comunicador subrayó que la información procedía del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

AMLO presentó de otra manera las cifras, en las que sostuvo que en 2023 se logró reducir 20 por ciento el índice de homicidios dolosos en el país, y estima que al final de su sexenio en septiembre próximo, el porcentaje sea de 25 puntos.

“Depende cómo veas las cosas. Porque es tu pregunta de siempre”, apuntó el mandatario. “Es que es el problema de siempre”, refutó el comunicador, y de inmediato AMLO reviró: “No, el problema de siempre es el problema de corrupción que ustedes solaparon”.

AMLO indicó que es importante contextualizar los datos actuales de homicidios dolosos en México, pues aunque reconoció que es una suma importante, se han logrado disminuir.

“Tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si me das un dato y no me das los antecedentes, sí gana el sensacionalismo”, le dijo AMLO a Ramos, a quien acusó junto con sus adversarios políticos creer que la violencia se atiende con más violencia, lo cual fue rechazado por el periodista.

“No es mi propuesta tampoco”, indicó Ramos. “Sí, estás diciendo que si no ha cambiado la estrategia”, contestó AMLO, a lo que el periodista insistió: “no ha funcionado”.

AMLO dejó claro a sus opositores que “nosotros no vamos a cambiar la estrategia. Vamos poco a poco, nada más que quería que nos quedáramos un poco, pero vamos a regresar porque el índice de letalidad es el más alto, cuando hay enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas contra la delincuencia y son más los muertos que detenidos y lesionados”, añadió.

Jorge Ramos en el intercambio de señalamientos, calificó como un tragedia que en México se hayan registrado 29 mil muertos durante 2023; sin embargo, López Obrador contestó que una verdadera tragedia es lo que se vive en Estados Unidos, por el consumo de precursores químicos, principalmente el fentanilo donde al año mueren 100 mil jóvenes por esas causas.

Aunado a ello, el mandatario destacó que más de 500 mil estadounidenses se han venido a vivir a la Ciudad de México, donde hay menos de dos asesinatos al día.

“No, no, una verdadera tragedia es lo que vives en Estados Unidos (...) si nos vamos a esas cifras no puedes llamar eso, es un asunto grave”, aseveró.

“Los mexicanos viven con inseguridad y no acepta su realidad”, acusó el periodista, a lo que el Presidente señaló que esa era la visión del comunicador y de los opositores “y la respeto”.

Respecto a los homicidios dolosos en México, AMLO destacó que eso sucede en “lugares muy localizados”, como el estado de Guanajuato, donde -de los 80 muertos diarios-, 15 por ciento de ellos se registra en la entidad.

“De los 80 que mencionas, hasta el 15 por ciento, es decir, 10 de 80, en Guanajuato, donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, al que defienden muchos de los que están en contra de nosotros”, mencionó y remarcó que aunque el Estado tiene crecimiento económico es de los que registran más consumo de droga.

“Hemos avanzado de esa manera y lo que queremos es evitar el consumo de drogas, porque donde hay más violencia, esto, en buena medida, son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado narcomenudeo (...) No sé que sucedió ahí, al grado que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa”, enfatizó.

