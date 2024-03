Joven normalista sí fue asesinado, dice AMLO

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que sí fue asesinado el joven normalista Yanqui Kothan Gómez en Chilpancingo, y de que llamó a un policía, que se presume fue quien disparó, se entregue a la justicia y piense en que su familia va a quedar en el desamparo, porque en este caso no habrá impunidad, dos policías estatales se entregaron ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en el crimen.

“Y al fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga. Además, le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo, y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue”, afirmó.

Explicó que está demostrado que Kothan Gómez sí perdió la vida tras la acción del agente de la policía de Guerrero, quien, reconoció, “se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad”.

Indicó que se buscan todos los elementos para castigar a los responsables de la agresión a balazos de dos jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, uno de los cuales perdió la vida en el lugar y el otro resultó herido. “La instrucción es muy clara: cero impunidad”, insistió el mandatario.

Por la tarde, el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, confirmó la entrega voluntaria de dos elementos de la Policía Estatal a las autoridades de la FGR en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Ambos agentes policiacos presumiblemente están involucrados en la muerte de Kothan Gómez, ocurrida el jueves en Chilpancingo; mientras tanto, un tercer uniformado, que al parecer fue quien accionó su arma de fuego en contra del joven, está prófugo de la justicia.

En la conferencia, López Obrador también exhortó a los normalistas que vandalizaron el martes las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, donde quemaron 11 vehículos, a que no abusen en sus manifestaciones, las cuales, dijo sin embargo, están en su derecho de llevar a cabo.

“La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso.

“Ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado, ellos lo saben bien, como lo sé yo y muchos que recorremos el país”, expresó.

Aclaró que “no hay instrucción del Presidente para reprimir a nadie. Entonces, pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular, porque hay muchos abogados, dirigentes de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, supuestamente de defensa de derechos humanos, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha”.

Dejó en claro a los jóvenes normalistas que su gobierno no es igual al de los neoliberales que, resaltó, reprimían a los movimientos estudiantiles y sociales. “Nosotros venimos luchando desde abajo”, expresó.

El mandatario se congratuló por el hallazgo con vida de Kassandra Domínguez y Enrique Linares, peritos de la FGR desaparecidos entre los estados de Morelos y Guerrero, desde el domingo pasado.

“Me da mucho gusto porque había dos servidores públicos desaparecidos de la Fiscalía General de la República que están haciendo trabajo, porque estamos en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, porque estamos avanzando, y ya aparecieron”, mencionó, sin ofrecer detalles.

Protestan en Chilpancingo; exigen justicia

Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos protestaron en el lugar donde fue asesinado Kothan Gómez el pasado 7 de marzo en el municipio de Chilpancingo, Guerrero donde exigieron justicia al Gobierno federal.

“Aquí los asesinaron, sólo se detuvieron a comprar unas cosas, cuando este policía abusó de su autoridad y comenzó a amedrentar a los camaradas; accionaron sus armas contra ellos y asesinaron a nuestro compañero. Estamos aquí para decirle al Gobierno que exigimos justicia, así como la aparición de los 43 compañeros con vida”, destacó un vocero.

Los normalistas mencionaron que las autoridades aprovechan las elecciones para quedar bien con la gente, ya que, a pesar de que indican que van avanzando en las investigaciones por la desaparición de los 43 y la muerte de Kothan, en los hechos no hay respuestas contundentes.

“El policía antes de accionar el arma tuvo órdenes, la policía estatal y militares traen consigna contra las normales rurales; pues han atacado a la población estudiantil y para nadie es sorpresa que siempre extorsionan a la gente pobre. Ellos mismos asesinan a su pueblo con diferentes situaciones”, dijo un vocero de la Normal.

Con banderas y mantas, acusaron que las autoridades buscan criminalizar la lucha de las normales, cuando lo único que hacen es alzar la voz para defender sus derechos, sean del partido que sean, pues denunciaron que el Estado debería defender a sus estudiantes y no a empresarios.

Los estudiantes denunciaron que no se ha hecho nada para localizar al policía que asesinó a su compañero, pues sólo el Presidente de México informó que se fugó; además, reprocharon que a casi diez años de la desaparición de los 43, hasta el momento no hay avances.

La madre del normalista asesinado dijo que el policía que le quitó la vida a su hijo, merece la muerte, además que los agentes que se encontraban en el lugar, ni siquiera pidieron auxilio.

Con información de Jorge Butrón