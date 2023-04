Se hizo una revisión integral al dictamen

Jucopo en San Lázaro acuerda parche a reforma contra TEPJF para no ser 'regresiva' Jucopo en San Lázaro acordó poner un parche al dictamen con el que busca acotar facultades del TEPJF, de forma que decisiones que tomen los partidos no resulten regresivas para no afectar el avance en materia de acciones afirmativas