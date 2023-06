Poder Judicial es un reducto del conservadurismo, acusa Fernández Noroña en campaña

Desde Guelatao, Oaxaca y en su segundo día de campaña para obtener la candidatura por el partido Morena rumbo a 2024, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña se pronunció en el mismo sentido que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Poder Judicial, y dijo que éste es “reducto del conservadurismo” .

“En la Corte hoy tenemos gente que nos avergüenza, totalmente facciosa que no imparte justicia, que vende las sentencias, no hay justicia para el pueblo. El Poder Judicial es el reducto del conservadurismo y atropella a los poderes, ejecutivo y legislativo y al pueblo”, afirmó.

El aspirante a candidato se pronunció a favor de impulsar cambios al Poder Judicial, y dijo que éstos son con el objetivo de generar las condiciones dentro de un marco jurídico que favorezcan “el desarrollo de nuestro país en pleno siglo XXI”.

“Así es que, compañeros, compañeras, nos han puesto la vara muy alta, el compañero presidente López Obrador, que ha demostrado una entrega, un compromiso, una pasión de servicio por el pueblo, mismo que no veíamos desde hace mucho tiempo, nos puso grande el compromiso”, sentenció.

Pide apoyo para continuar “legado” del presidente AMLO

Fernández Noroña dijo que, de lograr la candidatura y luego la presidencia, seguirá el legado del presidente López Obrador, a través de privilegiar en primer orden a “los más pobres, que se encuentran en comunidades marginadas y muchas de ellas alejadas incluso de servicios básicos, como, agua, luz y ahora internet”.

El diputado se asumió como un defensor de la 4T, y dijo que todo este movimiento “es en defensa de la cuarta transformación, no son los comités de Morena, no son los comités del PT, no son los comités del Verde, es del movimiento en Unidad del pueblo. Estamos en unidad, en movimiento y quienes nos quieran ayudar, como aquí hace la juventud, se lo agradeceremos, gobernándolos adecuadamente”, dijo.

Fernández Noroña dijo que, aunque él no cuenta con los mismos recursos que otros postulantes a candidato, está invitando a la población a que le muestren su apoyo, con detalles simples, “como el colocar una cartulina en su casa, en su ventana, o donde mejor les parezca, donde diga: ‘Noroña es Pueblo’, porque eso somos y así nos identificamos, a todos los que ya lo han hecho les doy las gracias”.

