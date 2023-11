Juez actuó por consigna al determinar prisión domiciliaria en caso Murillo Karam, ‘clásico sabadazo’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al juez José Rivas González de actuar por consigna al determinar la prisión domiciliaria al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo cual, dijo, se trató de un “clásico sabadazo”, además de que utilizó argumentos políticos contra “ya saben quien”.

“Fue muy raro, se suponía que no había servicio, que están cerrados los juzgados. Incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado, o sea un clásico ‘sabadazo’”, afirmó el presidente al señalar que será la Fiscalía General de la República decidir si se apela o no esta decisión de Rivas González.

El juez de control del Reclusorio Norte, José Rivas concedió el jueves el beneficio de la prisión domiciliaria a Murillo Karam, dentro del proceso penal en su contra por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionado con la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Dieron prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam. Foto: Cuartoscuro

“Me llamó la atención, es que el reporte que me entregan, (que su resolución) va acompañada de un discurso en contra de ya saben quién. Como que ya se volvió deporte nacional eso”, dijo durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Asimismo manifestó su extrañeza por la decisión del juzgador de convocar con poco tiempo de antelación a las partes involucradas para dar a conocer su decisión de modificar el estatus de prisión a Jesús Murillo.

“Tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Hay un plazo de 48 horas y dieron un plazo de dos horas y media, sin embargo asistió la fiscalía, no sé cómo, de suerte. Y el juez de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí.

leer más Conceden prisión domiciliaria a Murillo Karam; seguirá en prisión por otro proceso

“Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decir que el Poder Judicial estaba por encima del Ejecutivo; que ya no era el tiempo donde los trataban con látigos y que ellos tenían más poder que nadie; que él podía hacer lo que quisiera y que además nosotros no estábamos cumpliendo con el compromiso de aclarar el caso Ayotzinapa , que ya llevamos cinco años sin cumplir el compromiso”, reveló.

López Obrador refirió en tono irónico que el juez José Rivas “se metió como si lo hubiese asesorado Diego Fernández de Cevallos. Pero aquí (en la mañanera) lo vamos a escuchar”.

Destacó que el extitular de la PGR no pudo obtener la libertad para estar recluido en prisión domiciliaria debido a que se le investiga por otra causa penal (tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos) en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos.

“No pudo salir el ex procurador porque hay otra causa. Pero él (juez) argumentó a favor de la libertad del exprocurador (…) Pero muy raro, muy raro todo. Entonces aquí lo vamos a ventilar”, advirtió.

Respecto a los avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, buscado por tortura y otros delitos relacionados con el caso Ayotzinapa, prófugo de la justicia en Israel, López Obrador mencionó que se ha complicado debido al conflicto de ese país con el grupo extremista Hamas.

“Se está avanzando muy lentamente, más ahora por la situación que hay en Israel y en Gaza, se está complicando más. Pero nosotros vamos a continuar insistiendo en que se lleve a cabo la extradición, he escrito a dos primeros ministros de Israel sobre lo mismo, ha habido respuesta en el sentido que van a cooperar, ayudar, pero hasta ahora no se ha logrado”, finalizó.

