Otorgan 24 nuevas suspensiones contra Panaut

Ciudadanos y asociaciones civiles consiguieron un total de 24 suspensiones provisionales contra el padrón de celulares (Panaut)

Lo anterior, luego de que el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, fallara contra el polémico padrón al argumentar que el hecho de que los usuarios registren su línea de telefonía móvil en el Panaut y entreguen datos personales e inclusive biométricos constituye una norma susceptible de suspenderse, por obligarlos a actuar en determinado sentido.

Las nuevas suspensiones –ya suman 30- buscan evitar que se deban registrar las líneas de telefonía móvil en el Panaut.

“La entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, señaló el juez.

En tanto, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, ha sido muy crítico con la actuación del juez.

Cabe recordar que con estas nuevas suspensiones suman un total de 30 los recursos de carácter provisional concedidos por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro contra el padrón de celulares

Mejía criticó una declaración del juez Gómez Fierro quien señaló que no es necesario el Panaut debido a que ya existe la geolocalización.

“Ese es el supuesto falso, aquí no estamos pidiendo la geolocalización de la llamada, aquí estamos pidiendo quién obtuvo la línea telefónica”, ha precisado el funcionario.

