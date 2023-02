Jueza ordena a UNAM no difundir información sobre el caso Yasmín Esquivel

Un juez de amparo concedió ayer una suspensión provisional a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, dentro del proceso de investigación que lleva a cabo la UNAM por el presunto plagio de su tesis.

Esquivel presentó una demanda de amparo en contra de la integración y procedimientos del Comité de Ética de la máxima casa de estudios que investiga las supuestas irregularidades en su proceso de titulación.

Ayer, la jueza quinta de Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, le concedió la suspensión provisional del acto reclamado y fijó el 22 de este mes como fecha para determinar si ordena o no la suspensión definitiva.

Esta decisión de la jueza impedirá que el Comité de Ética de la UNAM dicte su resolución en el caso Esquivel, al menos hasta que se lleve a cabo la audiencia que fue programada para el miércoles de la próxima semana.

Si ese día la impartidora de justicia concede la suspensión definitiva, entonces el Comité de Ética de la UNAM no podrá emitir resolución alguna, sino hasta que se aclare la constitucionalidad o no de los lineamientos establecidos para la revisión del caso.

“En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia”, reza el acuerdo emitido ayer.

Tras conocerse el otorgamiento de la suspensión provisional, integrantes del Grupo Plural del Senado acudieron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la renuncia de Yasmín Esquivel a su cargo de ministra.

Ahí, los senadores Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero y Germán Martínez desplegaron una manta con los colores de la UNAM y con la leyenda: “Quien roba una tesis... puede vender sentencias. Renuncia Yasmín”.

El exlegislador de Morena Germán Martínez dijo a los medios: “Me parece que la suspensión es un acto pirata. Esa suspensión no se debe dar porque no hay un acto reclamado; se puede tirar fácil en un colegiado porque no tiene apariencia de buen derecho, tiene apariencia de tapar una tesis falsa y porque es de interés público que un ministro rinda cuentas”.

En tanto, aún está pendiente de definición una demanda de amparo promovida el pasado 18 de enero por el abogado defensor de los derechos humanos, Luis Miguel Cano López, en contra del nombramiento de Yasmín Esquivel como ministra de la Corte.

En su demanda, que aún no ha pasado el trámite de admisión, el litigante argumentó que el proceso de nombramiento de Yasmín debe ser invalidado debido a que, de acuerdo con un resolutivo de la FES Aragón, obtuvo su título de licenciada en derecho de manera irregular.

En diciembre del 2022, el escritor Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Esquivel Mossa aparentemente cometió plagio en 1987, ya que su tesis de licenciatura era una copia fiel de la del hoy abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez, entregada tres años antes.

Ante las evidencias, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón –institución de la cual egresó la hoy ministra- realizó una investigación y determinó que la tesis de la impartidora de justicia tenía al menos 90 por ciento de similitud con la de Báez Gutiérrez.

