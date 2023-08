Jueza obliga a la SEP a adoptar estrategias diferentes por libros

A una semana del inicio del ciclo escolar 2023-2024, una jueza federal ordenó a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) establecer una estrategia con autoridades locales para garantizar a los papás que estos materiales no causarán afectación a los menores, a través de propuestas diferenciadas para cada entidad federativa, con las que los padres podrán, previamente, evaluar los libros y determinar si son adecuados.

Además, Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), concedió una suspensión en el marco de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Coahuila para frenar la distribución de los libros, con lo cual se convierte en el segundo estado que frena el reparto de los materiales, al sumarse a Chihuahua, que obtuvo una medida semejante.

El ministro dijo que su resolución se basa en las reglas que fija la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, las cuales, según los estados inconformes, “no fueron cumplidas”.

Previamente, al resolver un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la jueza Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, estableció que, “en concordancia con las autoridades estatales educativas (titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa) y locales (municipales), establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2023-2024; pudiendo establecer un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia, considerando para tal entrega los requerimientos y contextos de cada entidad federativa”.

Explicó que, dado que en cada entidad federativa las posturas de los padres de familia son diversas en cuanto a la entrega de dichos libros, con este amparo la SEP estará obligada a aportar en cada estado una estrategia distinta para la entrega de los materiales.

Por lo anterior, aquellos estados donde los padres no tienen la certeza de que los materiales son óptimos para la educación de sus hijos, será idóneo entregar los libros vía virtual a los padres, para que ellos autoricen o no previamente si el material físico puede ser entregado a los menores.

Advirtió que, para que se dé cumplimiento a lo anterior, “en orden del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo primero constitucional, las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios, considerando el interés superior de la infancia y la adolescencia”.

La juzgadora dijo que la SEP y la Conaliteg pueden impugnar el fallo, con el fin de que el caso pueda resolverse en un tribunal colegiado, mismo que determinaría “si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia”.

Más tarde, la SEP ratificó en un comunicado: “En relación con el juicio de amparo 784/2023 (…) se hace del conocimiento que el día de hoy, 21 de agosto de 2023, fue notificada la sentencia correspondiente, misma que no se encuentra firme, ya que la SEP interpondrá el recurso legal correspondiente y no existe impedimento legal alguno para que todas las Autoridades Educativas Locales (excepto Chihuahua), garanticen la entrega oportuna de los libros”.

La jueza Medina Alcántara apuntó que el interés superior de la infancia se funda en la dignidad del ser humano, y por ello, dijo, “los materiales que servirán para su educación deben ser garantizados respecto a su contenido”.

El pasado 10 de agosto, durante una reunión, la SEP dio a conocer que se habían presentado hasta entonces un total de seis amparos en contra de los libros de texto.



​Alcances de la resolución:

​Las autoridades federales y locales establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros.

Podrá realizarse un reparto virtual o físico, o cualquiera que garantice la entrega oportuna.

Donde los padres no tengan certeza, propone la entrega virtual, para que ellos decidan si autorizan o no su entrega física.

Las autoridades federales gestionarán los ajustes presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo anterior. Sigue controversia

...Y el PAN denuncia ante la CNDH a secretaría

Con el objetivo de frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, el PAN presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), y solicitó la intervención del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La queja presentada ante el organismo defensor se replicó en las 32 comisiones estatales, a fin de que se exija a la dependencia cumplir con la ley y se suspenda la entrega de los materiales.

“Enfrentamos circunstancias alarmantes relacionadas con la entrega de libros de texto ideologizados por parte de la SEP. Ante esta situación, no podemos mantenernos en silencio, ya que va en contra de los principios de calidad, objetividad y pluralidad que deben regir la educación de nuestras futuras generaciones”, señaló el partido.

A la Comisión le pide que investigue y se pronuncie por lo que consideran un “abuso de autoridad” por parte de los involucrados en cumplir con el mandato para garantizar que la educación se base en la ciencia y sin rasgos ideológicos “radicales” para “imponerla” en la niñez.

Uno de los argumentos de la denuncia es que no se publicaron los planes de estudio previo a su producción y, presuntamente, no se consultaron a académicos, con lo que se “contradicen las normativas educativas, socavando la integridad de la educación en nuestras instituciones”.

A la Unicef se le pide intervenir respecto a la protección de los derechos de los niños, pues los panistas consideran que se enfrentan “circunstancias alarmantes”.

“Exhortamos a los padres de familia a defender su derecho y deber de educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias… Con su apoyo, contribuiremos a asegurar una educación que forme ciudadanos críticos, conscientes y respetuosos de la diversidad. Agradecemos su solidaridad en esta causa trascendental en defensa de los derechos humanos de los niños y niñas en México”, señalaron.

AMLO señala a Marko por quema de textos

La quema de libros en Chiapas y las manifestaciones en Aguascalientes organizadas por legisladores panistas en contra de la distribución de los materiales educativos para el ciclo escolar 2023-2024, son actos irracionales, retrógradas, politiqueros y de un fanatismo conservador, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que las personas están en su derecho de manifestarse porque hay libertad; sin embargo, no tienen razón aquellos que se movilizan bajo el argumento de que se adoctrina con los libros y se “inyecta el virus” del comunismo.

“Están totalmente desinformados y manipulados, y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes. Empresarios, no; traficantes de influencias, sí; gerentes, sí, del bloque conservador. Es politiquería, pero lo van a seguir haciendo.

“Aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree, ya están muy consciente, no les funciona eso, y sí lo que demuestra es que tienen prácticas retrógradas, son clasistas, racistas”, sostuvo.

El mandatario insistió en que los libros de texto gratuitos se van a distribuir en las entidades donde no hay amparos, los cuales ya se encuentran en las escuelas públicas del país, excepto en Chihuahua, donde se dio una suspensión por parte del ministro Luis María Aguilar, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Vamos a esperar qué van a resolver. Los gobernadores, gobernadoras, van a tener que explicarle a la gente cómo le van a hacer si no se permiten los libros. Y esto de la quema de libros, pues cómo no se van a dar estos actos irracionales, si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros.

“Pues es como el equivalente a destruirlos, arrancarle las hojas, y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería, porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo. No, no, no, así no van a avanzar”, subrayó.

López Obrador agradeció a maestras y maestros por el respaldo al Gobierno federal en la decisión de repartir los libros de texto gratuito a los estudiantes de primaria y secundaria, así como de los diferentes sindicatos magisteriales.

Aprovechó el tema de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se llevó a cabo la quema de libros de texto este fin de semana pasado, para recordar un tuit del diputado panista Gabriel Quadri del 11 de enero del 2019.

“Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”, se leía en el mensaje del excandidato presidencial y actual diputado federal por Acción Nacional.

En respuesta, el tabasqueño sostuvo: “Yo le diría que son estados fundamentales para el desarrollo de México en todo sentido, le diría algo al señor Quadri, que Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, pero él no lo sabe.

“Debe ser doctor, académico de altos vuelos; esto debe pasar porque el nivel académico no quita lo racista y clasista, y el desconocimiento de la historia”.

DIF alista sondeo para que niños den su opinión

La titular del Sistema Nacional del DIF, Nuria Fernández, dio a conocer que se consultará a los estudiantes sobre los nuevos libros de texto, en medio de la controversia judicial que éstos enfrentan y para la cual también se intervendrá a fin de que los niños cuenten con una representación jurídica en la discusión.

En conferencia de prensa, la funcionaria dijo que cuando la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) —que inició el actual amparo contra los libros— se pronunció en contra de los que se lanzaron en el gobierno de López Mateos “mostraron claramente que no los conocían” y acusó que ocurre lo mismo en este sexenio.

Sobre la consulta, especificó que esta buscará la opinión de los alumnos una vez que tengan los libros en sus manos.

“Para defender el interés superior de la niñez en las controversias que siguen su curso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) promovidas por los gobiernos de Coahuila y Chihuahua, también se solicitará el reconocimiento de la representación jurídica de los niños”, se anunció.

El titular de la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda, precisó que el fin será “proporcionar argumentos para impugnar ciertas medidas que el órgano jurisdiccional vaya imponiendo”.

“Nosotros nos sumamos en términos de la defensa de los niños, pero sigue estando a cargo del Poder Judicial la resolución, siempre por la vía legal, nosotros dentro del proceso haremos todos los alegatos, indicaciones y sanciones que nos corresponda”, mencionó.

Nuria Fernández también evitó opinar sobre los llamados y denuncias que ha promovido el PAN, pues señaló que el DIF no se meterá en debates partidarios.

Sobre la quema de libros registrada el domingo pasado en una comunidad de Chiapas, la titular se refirió como “una tradición del pensamiento autoritario” propia de una dictadura.

“Quienes han quemado libros tradicionalmente fue la dictadura nazi, Pinochet; es una tradición del pensamiento autoritario la quema de un libro, de un objeto que resume conocimiento”, dijo la funcionaria.

SEP no ha perdido amparos por plan educativo, afirman

Al arrancar la semana de preparación docente para implementar el nuevo modelo educativo, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, aseguró que la dependencia no ha perdido ningún amparo de los que enfrenta respecto al nuevo modelo educativo.

Por ello, sostuvo que para el arranque del próximo ciclo escolar, los libros se distribuirán en todas las entidades federativas y quien no lo haga estará incumpliendo con el mandato constitucional.

Durante la ceremonia de los Talleres Intensivos de Formación Continua que se llevarán a cabo esta semana, dijo a los asistentes que los nuevos libros de texto fueron elaborados por docentes, “por lo que no hay nada malo ni algún tipo de dolo en los textos. Los padres saben que los docentes no le harán daño a sus hijas e hijos, por lo que les tienen confianza”.

La funcionaria subrayó que los nuevos materiales educativos tienen una propuesta pedagógica donde se pasa de la memorización al pensamiento crítico, reflexivo, y los conocimientos se dan en función de las y los alumnos.

Agregó que con la nueva propuesta pedagógica se busca formar niñas, niños y adolescentes respetuosos, solidarios e inclusivos, por lo que es fundamental fomentar valores.

Sobre el reparto de los nuevos materiales, precisó que ya han entregado 98 millones de ejemplares en todo el territorio nacional, cuyo contenido será discutido y analizado esta semana.

Ramírez Amaya sostuvo que la autonomía de las y los maestros será esencial para la aplicación y desarrollo de los diversos contenidos que se plasmaron en los nuevos libros, pues de éstos “tomarán lo que sea de utilidad para tomar las mejores decisiones que beneficien a los estudiantes”.

En ese sentido, también aseguró que el nuevo modelo educativo no implicará que los docentes tengan que hacer todos los proyectos escolares, sino que ellos definirán cuántos les sirven para cumplir con los nuevos programas educativos.