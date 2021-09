Julio Scherer: Hoy el ciclo se ha completado; gratitud infinita para mi jefe, el Presidente de la República

Julio Scherer aseguró que completó su ciclo en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y agradeció a Andrés Manuel López Obrador por darle la oportunidad de impulsar propuestas en beneficio de la gente más pobre.

Durante la conferencia mañanera leyó unas palabras a manera de despedida en las que destacó las más de dos décadas en las que ha acompañado al titular del Ejecutivo federal, en “tiempos aciagos” y, después, cuando “tuvo la suerte de recibir su invitación para sumarme al proceso de transformación”.

Scherer resaltó que desde la Consejería Jurídica acordaron las principales reformas para el país, por lo que concretada esa etapa, d a por concluida su labor .

“Hoy el ciclo se ha completado, esa es la razón por la cual doy por terminada la máxima distinción de mi carrera profesional (...). A partir de hoy lo haré desde otro lugar, no son palabras ligeras, nacen desde el corazón, hay compromisos finitos, los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables”, expresó.

Scherer subrayó que se va muy agradecido con el Presidente de la República y destacó que las iniciativas que se presentaron se llevaron a buen término.

Mencionó que de los asuntos litigiosos que están pendientes no hay ninguno que detenga las obras más importantes del Gobierno Federal.

Respecto a la reforma al Poder Judicial, comentó: “Lo de Arturo Zaldívar la propuesta que realizaron los diputados llegó hasta donde el ministro Zaldívar pensó que debería llevarse a cabo, él decidió bajarse de esa propuesta; creo que la reforma al Poder Judicial debe concluirse”.

Al ser cuestionado sobre si más adelante ocupará un cargo público, el presidente López Obrador respondió que en política no se debe decir, sólo cuando se llega al final, cuando lo más conveniente es jubilarse.

“Cuando no se sabe uno retirar a tiempo, porque hay veces que es mucho el apego al poder y eso hay que dominarlo, traer a raya las ambiciones en lo personal. Yo me voy a retirar en definitiva y no vuelvo a saber nada, concluyo en septiembre del (20)24 y ya se acabó, a otra cosa”, dijo.