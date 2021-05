En junio, vacuna a mayores de 40 años y vuelta a clases

El Gobierno federal anunció ayer el inicio de la etapa de vacunación contra el Covid-19 para 11 millones 449 mil 482 personas de 40 a 49 años de edad de todo el país, a partir del 1 de junio, además de la continuación en mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 y más.

“Anunciamos el inicio de la nueva etapa de 40 a 49 años, estamos iniciando hoy porque podemos asegurar que durante la primera semana de junio vamos a terminar en 228 municipios de 16 estados con personal de salud, y en mil 95 estaremos terminando primeras dosis de 50 a 59 años”, dijo Ruy López Ridaura, director general del Cenaprece.

En conferencia matutina, detalló que la meta de vacunación de personas de 40 a 49 años es de más de 11 millones.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 7 de junio iniciará formalmente el regreso a clases presenciales en todo el país en educación básica, lo cual será voluntario, al haber condiciones para dar ese paso.

Dijo no compartir la opinión de algunos grupos de maestros, padres de familia y directivos que proponen regresar hasta el siguiente ciclo escolar, que inicia a finales de agosto, ya que se perdería más tiempo de estudiar en las aulas. Sin embargo, dijo que las comunidades escolares estarán en su derecho de decidir si regresan o no a las aulas de manera presencial, ya que no se va a imponer nada por la fuerza.

Mientras que la SEP dio a conocer que las clases serán escalonadas: lunes y miércoles la mitad del grupo conforme al número de alunos inscritos; martes y jueves, el resto, y los viernes habrá cursos extraordinarios de recuperación.

Más tarde, en conferencia de prensa vespertina, autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) informaron que en las últimas 24 horas se registraron 411 decesos y 3 mil 56 contagios, para un total de 223 mil 68 muertes por Covid-19 y 2 millones 408 mil 778 casos confirmados.

Además, se han aplicado 29 millones 239 mil 997 de vacunas a 20 millones 721 mil 248 de personas, de las cuales, 12 millones 204 mil 779 tienen esquemas completos. Hasta ayer se habían recibido 37 millones 765 mil 275 de dosis de cinco laboratorios.