“Ni aunque se junten todos los partidos de derecha le ganan a Morena”, afirma Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que ni con la alianza de todos los partidos “de la derecha”, podrán ganarle en las elecciones presidenciales a su partido, como lo demostraron los comicios del domingo pasado, en los que ganaron cuatro de seis gubernaturas.

Aseguró que los triunfos que obtuvo el partido guinda son un refrendo del pueblo de México a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación.

Y luego de que había insistido en que el triunfo de Morena en estos procesos electorales sería en seis de seis gubernaturas, admitió que la oposición ganó dos.

“Los resultados de las pasadas elecciones son un refrendo a la política de nuestro Presidente, es un apoyo a esta Cuarta Transformación. Ni aunque se junten todos los partidos de la derecha pueden ganar. Las matemáticas son las matemáticas y cuatro sigue siendo mayor que dos, íbamos a seis estados como oposición, ganamos cuatro y ellos perdieron cuatro, solo lograron retener dos”, manifestó.

El político colimense resaltó que con los triunfos de Morena en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el partido extendió su dominio territorial y gobernará a nivel estatal 12 millones de personas más con respecto a 2021, lo que suma 73.8 millones de mexicanos –58.6 por ciento– que tendrán gobiernos de la Cuarta Transformación.

Por ello, Delgado puntualizó que los morenistas no se deben confiar y deben mantener la inercia ganadora que tienen desde 2018, sobre todo de cara a las elecciones, en 2023, en el Estado de México y Coahuila.

“Traemos muy buen ritmo, estamos encarrerados, estamos muy unidos; el partido está trabajando, hemos alcanzado niveles muy buenos de organización, no hay que bajar la guardia y por eso he convocado a ya arrancar este domingo formalmente los trabajos de organización, porque no hay tiempo que perder. La fuerza de Morena es la unidad, es la movilización, es la organización y no debemos de perder esta inercia ganadora”, remarcó.

LRL