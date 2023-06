JusticiaParaBenito. Viralizan lomitos en homenaje a perrito agredido en Tecámac, Edomex

Cuando sucedió el terrible feminicidio de Ingrid Escamilla, las fotografías de su crimen quedaron expuestas en redes sociales. En ese entonces, usuarios no sólo de Twitter, sino también de Facebook e incluso de Instagram, llenaron de flores cada una de estas redes, para evitar que se viralizaran las imágenes de ella sin vida.

Hoy, de nueva cuenta y ante la brutalidad con la que fue asesinado Benito, un perrito en situación de calle, al ser lanzado a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, Twitter se llenó de perritos a manera de homenaje a este pequeñito que ya nos espera del otro lado del puente.

Spam de lomitos en mi vida para que no predomine el video en el HT #JusticiaparaBenito pic.twitter.com/ccQimCZGSc — Lavender Haze 🧣 (@ros_julie) May 31, 2023

Con el fin de que el video en el que Sergio 'N' le quita la vida a Benito, un perrito en situación de calle, en el municipio de Tecámac, en Twitter comenzó un movimiento llamado "Spam de lomitos para que no predomine el video en el hashtag #JusticiaParaBenito".

Abro hilo y únase quien quiera. pic.twitter.com/hkZnU6xW8U — Pam QuiBec (@pamquibec) May 30, 2023

El objetivo no es que se olvide a Benito ni la manera en cómo fue asesinado, sino recordarlo con imágenes que no aludan a la violencia, que se le recuerde como un gran perrito y que todo el Internet se llene de perritos que desean que tenga un bonito viaje cuyo destino sea un lugar en donde no encuentre dolor y que no tenga que padecer lo horrible que son algunos seres humanos que habitan este mundo.

Duquesa, Cuco y Caifas se unen al spam de lomitos para que no predomine el video en el HT #JusticiaparaBenito. ✨🥺 pic.twitter.com/zSqBbSB7fh — Lau Almaraz (@LauAlmaraz) May 30, 2023

"Mi Juno es un ángel de 4 patitas. Los perritos son puro amor y lealtad. Que este caso tan horrible siente un precedente para evitar tanta violencia y crueldad contra los animalitos, que haya #JusticiaparaBenito y no quede en un caso más que se hizo viral"; "No concibo que alguien pueda tener tan podrida el alma como para hacerle daño a un animalito, cuando ellos nos dan su amor. En mi caso, Yoli, Sasha y Pinky me enseñaron sobre amor y hermandad. #JusticiaparaBenito y más fotos de lomitos para que no nos salga el video", fueron algunos de los comentarios que se hicieron agregando las fotografías a sus respectivos perfiles. A continuación, en homenaje a Benito, un lindo spam de lomitos.

Spam de lomitos en mi vida para que no predomine el video en el HT #JusticiaparaBenito pic.twitter.com/6RFe0CT5gW — 𝓐𝓷𝓷. (@AnndyMay) May 30, 2023