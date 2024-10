'El fin no justifica los medios': Sheinbaum; reitera reclamo a EU por caso de 'El Mayo' Zambada

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el reclamo a Estados Unidos por la forma en la que capturó a Ismael "El Mayo” Zambada, dentro de territorio mexicano, ya que considera que el objetivo de detener a un narcotraficante no es justificación para la manera en que se operó.

En conferencia matutina, dijo estar en desacuerdo con la frase: “el fin justifica los medios”, porque refirió que este hecho fue contrario al respeto de los derechos humanos, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció porque en lugar de reclamar se debería celebrar.

“Hay una frase que dice el fin no justifica a los medios, entonces no porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir la manera en que hacen las cosas también tiene fondo, no solo es el fin, entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando, no es la detención per se sino cómo se hizo y en la relación bilateral y en general en nuestro país sin tomar en cuenta particularmente esto”, dijo.

Aseguró que la relación con aquel país sigue adelante, pero eso también incluye que se continuará la exigencia de que haya respeto.

“Vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones por eso hay formas entonces yo creo que eso es planteamiento y además la propia fiscalía pues está haciendo su trabajo y el fiscal fue ayer muy claro a ver vamos por cierto hablando de cuestiones internacionales”, subrayó.

