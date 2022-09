Lamenta PAN-PRD votación en San Lázaro por extensión de Fuerzas Armadas

Las dirigencias del PAN y PRD aseguraron que la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución aprobada este 14 de septiembre por la mayoría de la Cámara de Diputados, fue votada en "evidente complicidad entre el PRI y Morena", lo que contradice lo que en semanas pasadas afirmó el dirigente del tricolor y sus legisladores que estaban en contra de la militarización del país.

A través de un comunicado conjunto, los dirigentes Marko Cortés Mendoza (PAN) y Jesús Zambrano Grijalva (PRD) señalaron: “Es una reforma condenable en el fondo, pero también en la forma, porque fue propuesta y votada por la mayoría de los diputados priistas en una evidente complicidad con Morena; claudicando y contradiciéndose a lo que reiteradamente la dirigencia nacional de este partido y sus legisladores habían pronunciado al respecto de la peligrosa militarización y la fallida estrategia de los abrazos”, explicó.

En este tenor, señalaron que la dirigencia nacional del PRI y la mayoría de los diputados priistas han faltado a la palabra, a los compromisos firmados y les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, “precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos”, destacaron.

Los dirigentes señalaron que el pasado 11 de septiembre propusieron al líder del PRI, Alejandro Moreno y al grupo parlamentario en San Lázaro retiraran su propuesta al respecto “y formuláramos, de la mano de la sociedad civil, expertos y académicos mediante la práctica del parlamento abierto, una nueva propuesta para enfrentar y resolver de fondo este gravísimo y creciente problema de inseguridad”, explicaron.

Sin embargo, destacaron que “lamentablemente” se hizo caso omiso a su propuesta “lo cual acentúa la pública desconfianza e incertidumbre sobre el cumplimiento del resto de la agenda común de la Coalición Va por México y de la moratoria constitucional suscrita, que también comprometió cuidar al INE, los tribunales electorales, la elección de cuatro nuevos consejeros electorales y evitar cualquier tipo de regresión en el país”.

La anterior propuesta se realizó para que los mexicanos puedan contar con un sistema de seguridad pública nacional que sea integral, en el que puedan participar también las Fuerzas Armadas.

Lo hemos dicho con toda claridad, no se trata como lo dicen hoy en sintonía los morenistas y priistas, si el ejército regresa o no a sus cuarteles, eso no es lo que estamos pidiendo, lo que se exige es que el Gobierno Federal no les cargue a las Fuerzas Armadas, el fracaso de su estrategia de seguridad pública y sus terribles resultados, y que dejen de violentar la constitución