Nada está por encima de México, ni la alianza, dice PRI; PAN y PRD le hacen última llamada para seguir juntos

En medio de la discusión que definirá sí el Presidente de la República podrá hacer uso de las Fuerzas Armadas por hasta diez años, el PAN y el PRD hicieron un último llamado al PRI para que vote en contra, mientras que el tricolor sostuvo que nada está por encima de México, ni siquiera la alianza.

En entrevista desde San Lázaro , el coordinador del Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, aseguró que esta iniciativa atiende la necesidad de velar por la seguridad del país.

El legislador se replegó al mensaje que esta mañana compartió el dirigente de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien dijo que “hoy es un día para demostrar que México está por encima de todo” y que su fracción parlamentaria no le fallará a “nadie que haya vivido en carne propia el terror de la inseguridad”.

“¿Usted pondría a México por debajo de algo? Porque si me dice que México debería estar debajo de algo estaría terrible. México está sobre todo , sobre todo está México, sobre los partidos, sobre las personas y más en estos días que estamos celebrando a la patria”, dijo Rubén Moreira al ser cuestionado sobre si pondrían a la iniciativa por encima de la alianza con el PAN y PRD.

A pesar de que afirmó que los priistas respaldarán esta iniciativa, el diputado rechazó que vaya a haber represalias en contra de quienes decidan votar en contra.

“¿Quieren seguridad o no quieren seguridad? En medio del incendio quieren retirar a los bomberos, pues eso no se vale. No nos dan ninguna alternativa, los estados están incendiados”, sostuvo.

Mientras el PRI se mantuvo firme en su iniciativa, aunque esto ponga en riesgo la alianza , los coordinadores del PAN y del PRD, Jorge Romero y Luis E. Cházaro, hicieron un último llamado para que el tricolor “reflexione” para continuar “caminando juntos” .

“Hacemos un último, humilde, respetuoso, yo no sé si ingenuo, pero respetuoso llamado a nuestros todavía aliados del PRI a que recapacitemos, que encontremos la fórmula entre todas y todos nosotros como coalición para despartidizar el tema de la seguridad pública, pero que sea en conjunto con la coalición, porque es una coalición que nos mandató la gente”, dijo el panista.

En tanto, Espinoza Cházaro dijo que aunque “la nota que se quiere escuchar hoy es que Alito nos traicionó y que hasta aquí llegó la coalición”, esto no se verá, porque el líder de la alianza es la gente y es ésta la que demanda la existencia de este ente como contrapeso gubernamental.

“ El PRI es nuestro aliado , los priistas son nuestros aliados, el oficialismo es contra lo que estamos luchando y por eso esperamos hoy seguir caminando con las y los priistas”, dijo.

Jorge Romero dijo que están seguros de que “hay alguien que se está frotando las manos, para que choquemos cada vez más, cada vez nos piquemos más, que evidentemente es el gobierno”.

FBPT