Lamenta Xóchitl Gálvez fallecimiento de personas en San Pedro, Nuevo León.

La candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez Ruíz, lamentó las muertes que se registraron, tras la caída del templete en el acto de campaña de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, y deseó una pronta recuperación para la gente que resultó herida.

“Desafortunadamente con el tiempo nos fuimos enterando que no solo había heridos, sino que había personas fallecidas y es súper lamentable; obviamente es algo que no espera y como candidata, por más que tomas medidas a veces las cosas se salen de control. Yo espero que se recuperen pronto los heridos y bueno, ya dijo el Presidente que se van a hacer las investigaciones necesarias, porque creo es importante que se deslinden responsabilidades”, aseguró.

Mencionó que, en su campaña, siempre se ha tomado medidas en cada acto que realiza y al momento, no ha pasado alguna emergencia, incluso a pesar del calor; pues advirtió que se viene una bóveda de calor para las siguientes semanas y por ello, estarán muy atentos en dos eventos en Veracruz, pues la temperatura puede ser un tema muy delicado.

Entrevistada en la alcaldía Iztapalapa, Xóchitl Gálvez Ruíz reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se haga la víctima”, por las muertes de personas.

“Él siempre es la víctima; él dice que lo usamos para afectarlo”, explicó.

Por ello, mencionó que su administración va a escuchar, no va a perseguir a los periodistas, no va a cerrar las puertas de Palacio Nacional, y no perseguirá a periodistas o científicos.

Xóchitl Gálvez Ruíz reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se haga la víctima”. Foto: Especial.

Xóchitl Gálvez va por la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Social

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se comprometió con comerciantes de Tepito en la Ciudad de México, a crear un Sistema Nacional de Seguridad Social que los ayude al desarrollo de sus familias.

Acompañada por el candidato a Jefe de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, y otros aspirantes a diputaciones federales, detalló que el Sistema Nacional de Seguridad Social contempla un programa de vivienda, seguro popular, sistema nacional de cuidados, estancias infantiles, y estancias de tiempo completo.

“Ya que hay niños con discapacidad que necesitan de especial atención y no pueden estar en un puesto, sino con personas especializadas. Adultos mayores y casas del día, ya que se tiene que quedar solos”, indicó.