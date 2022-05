Lanza Gobierno con la IP plan para estabilizar precios; admiten limitaciones

Con el reconocimiento de que tiene limitaciones para acabar con el problema, el Gobierno federal anunció ayer el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que se logró a través de un acuerdo con empresarios para estabilizar los precios y el cual está orientado también a ampliar la oferta de alimentos básicos.

Los ejes del acuerdo con la Iniciativa Privada (IP) se basan en aplicar medidas en los sectores de producción, distribución, comercio exterior y otras medidas, expuso el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en Palacio Nacional.

En el primer eje, busca aumentar la producción de granos, la estabilización en el precio de los combustibles y una mayor entrega de fertilizantes. Además, se contempla aumentar la producción de maíz, frijol y arroz.

“Planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento lo estamos presentando a las empresas privadas, como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del Gobierno federal y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz”, dijo.

Fue muy claro (el secretario) en las limitaciones que se tienen; no es decir: ‘ya con esto resolvemos el problema’, no; es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El funcionario destacó que, en México, desde el inicio del actual Gobierno, se sentó una base para estabilizar el precio de la gasolina en no más del aumento de la inflación y esto logró, por sí mismo, evitar hasta ahora una caída del consumo en los hogares.

“En sí mismo, esta medida está financiada por el aumento del precio del petróleo en la exportación del crudo que tiene México, de donde derivamos un excedente sobre el cálculo del presupuesto autorizado por el Congreso”, dijo.

Señaló que, sin esta medida, estimaba que la inflación, que hoy es de 7.6 por ciento, estaría en cerca del 10 por ciento.

En la estrategia del Pacic de distribución de productos, se establece el fortalecimiento de la seguridad en carreteras; no incremento en peajes de vías administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe), la exención de Carta Porte -documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional- a básicos e insumos, y el no aumento de las tarifas ferroviarias.También reduce costos y tiempo de despacho aduanal y agiliza la carga en puertos marítimos.

En cuanto al comercio exterior, se establecieron aranceles cero a la importación de productos básicos e insumos por seis meses a 21 de 24 productos de la canasta básica y cinco insumos estratégicos.

La lista de alimentos está integrada por aceite de maíz; arroz; atún; carne de cerdo, de pollo y de res; cebolla; chile jalapeño; frijol; huevo; jabón de tocador; jitomate; leche; limón; manzana; naranja; pan de caja; papa; pasta para sopa; sardina y zanahoria. De los insumos, considera la harina de maíz y de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo.

Como parte de medidas complementarias, Telmex y Telcel se comprometieron a mantener sus tarifas durante todo el año, a las que se agregan los precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, y el fortalecimiento del Programa abasto (Diconsa/Liconsa), así como la participación privada en el Pacic.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la colaboración de productores, empresarios y comerciantes, quienes aceptaron participar voluntariamente en este plan, y señaló que no se tomaron medidas coercitivas.

Reconoció que el plan tiene limitaciones y que, por sí solo, no resuelve el problema de la inflación: “fue muy claro (el secretario) en las limitaciones que se tienen; no es decir: ‘ya con esto resolvemos el problema’, no; es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados; esto va a ayudar, y tomar otras medidas”.

Agregó que se tiene confianza en que se va a salir adelante, porque el contexto en general de la economía de México es bueno. Subrayó, además, que el país es muy atractivo para la inversión.



​Aceite de canola o maíz

Arroz en grano

Atún en lata

Azúcar morena

Bistec de res

Cebolla

Chile jalapeño

Chuleta de puerco

Frijol en grano

Huevo de gallina blanco

Jabón de tocador

Jitomate saladet

Leche

Limón

Manzana

Naranja

Pan de caja

Papa

Papel higiénico

Pasta para sopa

Pollo entero

Sardina en lata

Tortilla de maíz

Zanahoria Los insumos que considera:

Política, no politiquería

El Ejecutivo federal aseguró que con la presentación del Pacic se hace política y no politiquería, después de que se le cuestionó si este acuerdo representaba un acto con intenciones políticas y electorales.

“No es un asunto político, de eso también hablamos. Imagínense cómo se conduce un país sin política. Uno de los errores que se han cometido es pensar que se puede hacer a un lado la política; en lo general, no se puede elevar a rango supremo la economía y subordinar la política y todo lo demás; eso fue un error que nos costó mucho.

“Es como dejar la guerra sólo a los generales, no, y se necesita de la política. Hay quienes dicen, sin saber lo que expresan, que son apolíticos. Pues no, un analfabeta político ni siquiera lo es, lo que pasa es que no se da cuenta que la política tiene que ver con todo lo que acontece en su vida, todo. Entonces, sí política, pero no politiquería”, apuntó el Presidente.

Ramírez de la O señaló que el objetivo de las medidas del Pacic es impactar en el precio de la canasta básica a seis meses: “pensamos que vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica; ese es el objetivo”.

Gráfico

Aceptó que no se resolverá todo el problema, pero sí resolverá una parte importante, porque es una canasta básica definida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Es una canasta extensa; como se mencionó, aquí está el papel higiénico; Kimberly Clark nos dio todo su apoyo para este producto; entonces, estamos impactando expectativas muy rápidamente”, comentó.

Agregó que en el tema de la inflación no solamente es el dato del costo y del mayor precio, sino la expectativa hacia delante: “lo estamos planteando a seis meses porque no sabemos cuánto va a durar la presión internacional de precios, pero nos estamos dando todo el margen para mantener el contacto de trabajo con las empresas, también para atender los casos de desabasto; estamos comprometidos con eso”.

Incluso, puso como ejemplo que, con la noticia de la caída del arancel cero, cayó el precio del arroz en tres por ciento, según le dijeron los representantes de las empresas, ayer, en Palacio Nacional.

Dijo que los productores tendrán flexibilidad para ajustar marcas y precios: “éste es realmente el objetivo que queremos centrar en la atención de los hogares, para que los hogares sepan que hay una canasta que tiene un precio estable”.

Empresas cierran filas con plan; reconocen contención limitada

La Iniciativa Privada (IP) del país cerró filas con el Gobierno federal en la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que busca frenar la escalada de precios en artículos de primera necesidad, aunque algunos advirtieron que el mismo tiene un alcance limitado.

“En este caso, a partir de un diálogo entre el Gobierno y la IP se llega a este programa, a este acuerdo, en donde las empresas, de manera voluntaria, deciden no trasladar el aumento de sus costos a ciertos productos, a estos 24 productos y con esto contener la inflación, sabiendo que es una contención limitada”, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Destacó que tanto el Gobierno como las empresas pusieron su parte, acotando a seis meses porque es un programa que no puede ser permanente, y señaló que la contención de precios depende de los costos de cada empresa, al señalar que aún no hay un estimado del total para la IP.

“Cada empresa ha hecho un análisis, hoy escuchamos a una empresa que hace el esfuerzo en un producto, eso le permite con ese esfuerzo absorber sus costos en otros productos, pero apoyar estos 24 productos de la canasta básica será un costo diferente para cada empresa, y en ese mismo sentido cada empresa ha decidido cómo apoyar, en qué productos y de qué manera”, agregó.

Por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, destacó la colaboración del sector empresarial para mitigar la inflación y el alza de precios que afecta a las familias mexicanas.

“Estuvieron las marcas importantes, pero también hay otras marcas que con esto las vamos a sumar para que lleguemos a lo largo y ancho del país con otras marcas, de los mismos 24 productos. Aquí está el ánimo del sector empresarial en colaboración con su Gobierno para mitigar esta inflación que estamos viviendo y que seguramente viene más fuerte”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Héctor Tejada, indicó que el programa “es colaboración de buena voluntad de los empresarios mexicanos para cuidar estos precios, más que controlar, se trata de una buena voluntad; se trata de buscar la forma de sacrificar márgenes de utilidad para conservar el precio de ciertos productos a voluntad de cada uno. No van a disminuir, es mantenerlos o subirlos lo menos posible, para que tenga el menor efecto”.

Expuso que la lista de productos que incluyen la estrategia del Gobierno federal representa 3.0 por ciento, del 7.7 por ciento del total de la inflación, por lo que estimó que la estrategia pudiera ayudar a mantener el indicador alrededor de este último nivel.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario ( CNA ), Juan Cortina Gallardo, afirmó que promoverá entre sus agremiados que no exista aumento de precios injustificados en alimentos, en favor de la población más vulnerable del país.

Consideró que las acciones planteadas en el Programa Antiinflacionario anunciado por el gobierno en los tres puntos estratégicos de producción, distribución y comercio exterior, incidirán de manera positiva en el incremento de la producción y, por tanto, en el aumento de la oferta en el mercado de materias primas.

Asimismo, señaló que promoverá la iniciativa denominada “Maíz por México”, cuyo objetivo se enfoca en la integración de pequeños productores a las cadenas de valor, para elevar su productividad y una mayor oferta.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, manifestó la disposición del sector industrial para apoyar el Pacic, y recordó que de los 24 productos que fueron contemplados, 19 pertenecen a ramas industriales afiliadas a ese organismo.

“Estamos muy comprometidos con la economía de las familias, nos interesa mucho este programa para garantizar que la canasta básica tenga un precio que beneficia a todas las familias de México”.

PAN y PRI ven insuficiente el esquema contra carestía

La oposición en la Comisión Permanente del Senado calificó de insuficiente el plan para contener la inflación, presentado ayer por el Gobierno federal y criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por recurrir a medidas neoliberales, como las que implementaron en su momento los expresidentes priistas Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.

En conferencia de prensa, diputados y senadores del PAN señalaron que, además, la estrategia gubernamental “confirma el fracaso” en materia económica de la actual administración federal.

“Es un retroceso; es la forma más burda de regresar al país al siglo pasado, el control de precios; es la forma más burda de decirle a los mexicanos que no ha avanzado nada el Gobierno.

“Lo que tendríamos que buscar son inversiones nacionales e internacionales. El Presidente sigue pensando en los (años) 80 y los 90, por eso vamos a polarizarnos cuando sea absolutamente necesario”, advirtió la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán.

En el mismo sentido se expresó el diputado federal Humberto Aguilar Coronado, quien criticó que López Obrador deplore al neoliberalismo y ahora retoma, insistió, las mismas medidas que aplicaban en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Cuestionó por qué desde un principio el actual Gobierno no apoyó a las pequeñas y medianas empresas, a los productores del campo y a diversos sectores, para evitar que se llegara a la crisis actual.

El senador apuntó que los 24 productos básicos que se incluyeron en el plan sólo representan el 13 por ciento de los que conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor y, por lo tanto, el proyecto no servirá para hacer frente a la pobreza alimentaria.

“Es insuficiente, porque no detendrá la pobreza alimentaria; porque, de acuerdo con el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), la canasta alimentaria básica incluye más de 40 productos, muchos de los cuales no están en el proyecto que se da a conocer.

“La política económica del Gobierno ha sido un fracaso en estos 40 meses. A ver qué nos dicen los defensores de esta política económica que solamente culpan al pasado”, manifestó.

En opinión del Revolucionario Institucional, el plan antiinflacionario carece de apoyos a los productores y reconoce la crisis en materia de inseguridad, que ya afectó la economía del país.

El coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Rubén Moreira, reconoció que es un buen esfuerzo, sobre todo de los empresarios, y señaló que se debe dar un seguimiento, confiando en que tenga buenos resultados.

Entrevistado en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, señaló, sin embargo, que el esquema no considera apoyos a los productores, lo que también era necesario.

“Se nos hace insuficiente; por ejemplo, no vemos apoyos a los productores nacionales, que creo que debería de ser fundamental, y me refiero a temas como el limón, temas como el pollo, la carne de cerdo, pues si queremos detener esa alza, necesitamos apoyar al productor nacional”, consideró.

El legislador coahuilense indicó que el plan presentado por el Presidente de la República reconoce que el problema de inseguridad en el país llegó a tal grado, que ya afectó la economía nacional.

“Normalmente los paquetes económicos se ciñen a los temas económicos; éste va a estos otros temas, que es una confesión del Gobierno federal de que no hay seguridad, y de que esa inseguridad está afectando a la economía nacional. Tan grave es la afectación, que la están poniendo acá”, expresó, al referirse a que una de las medidas que complementan el plan es el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras del país.

Plan antiinflación no baja precios, los estabiliza: SE

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aclaró que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) no implica disminución de precios en productos básicos, sino estabilizarlos para detener o minimizar la escalada en las cotizaciones, lo que se empezará a notar en 15 días o un mes.

En conferencia de prensa aquí, en el marco del Encuentro de Industriales 2022 organizado por la Confederación de Cámaras Industriales, adelantó que entre lunes y miércoles de la próxima semana los lineamientos del programa serán publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y estimó que los resultados podrían ser notorios en un mes.

“A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación se debe de ver un no aumento en la manera en que entra el producto a nuestro país (productos de importación), lo que permitiría en algunos productos finales, poder tener que los precios estén estabilizados. No significa, per se, que voy a bajarle el precio al producto, sino que no voy a seguir aumentando o voy a manejar los márgenes que tengo en el paquete de los 21 productos relacionados con el sector industrial; los restantes tres son insumos generales”, añadió.

La funcionaria federal destacó que los efectos del programa se empezarían a ver entre 15 días y un mes, “para que los efectos surjan de manera integral”.

“El precio de la canasta básica estaría diferenciado en el lugar de destino de la compra final, de acuerdo con la libertad que cada uno de quienes se han sumado a este esfuerzo, decida cómo puede manejar sus márgenes de ganancia”, abundó.

Comentó que cada empresa que decida participar en el programa sabe cuáles son sus ganancias y porcentajes y su capacidad de maniobra. Sacrificarían un poco su ganancia. “Yo no me puedo meter a la caja chica de cada empresa”, subrayó.

La titular de la SE aseguró que con el programa contra la inflación, más los subsidios que ya se aplican a las gasolinas, “no habría una justificación para tener un aumento mayor (de precios de básicos) cuando las otras variables no están teniendo este incremento”.

Precisó que se acordó con los productores y agremiados a la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), establecer mesas de trabajo para evaluar, sobre la marcha, la implementación del programa y facilitar su operación para evitar costos de producción extraordinarios.

Detalló que en la publicación del DOF se dará a conocer la lista de los productos que ingresarán al país con arancel cero, para que los empresarios conozcan los beneficios que les otorga el programa antiinflación para importarlos.

“La lista de los 21 productos ya está. Los empresarios y vendedores finales dirán en qué denominación del producto pueden participar para poder acceder al arancel cero”, mencionó Clouthier.

Indicó que los empresarios que ya decidieron sumarse le expresaron: “tomaremos pertinencias para que en el costo final de estos 21 productos de le canasta básica juguemos con nuestros márgenes de ganancia”.

Asimismo, aseguró que, con base en lo dicho ayer por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la presentación del Pacic, todos los apoyos “ya están presupuestados desde el 2020-2022. No es un gasto adicional y se están redirigiendo para poder tener un efecto y que incida en que no se tengan que subir de una manera exorbitante algunos de los precios”.

Reiteró que no habrá precios fijos o controlados; “cada quien jugará con sus números para que en el valor total de los 21 productos pueda crecer en una competencia en favor de las familias más necesitadas”.

Clouthier dijo que el Gobierno federal está dando pasos acelerados, para tomar decisiones que en este momento tengan una repercusión positiva.

Por su parte, el analista económico de Grupo Financiero Monex, Marcos Arias Novelo, afirmó que el plan contra la inflación anunciado por el Gobierno federal manda un mensaje de que el combate al repunte de precios es una prioridad en la agenda pública, pero será difícil conseguir una reducción inmediata y drástica.

Para el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, Ignacio Martínez, el plan no resuelve el problema de fondo que es procurar la seguridad alimentaria ni da solución en el corto plazo al costo de la canasta básica.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, advirtió que las medidas anunciadas en el Pacic implican un mayor gasto público no presupuestado, lo que genera presión sobre las finanzas públicas de México e incrementa la probabilidad de recortes a la calificación crediticia.

...Y líderes morenistas defienden el proyecto

Ante las críticas de la oposición, los líderes de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, defendieron el plan contra la inflación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmaron que muestra la conjunción de esfuerzos del Gobierno y los empresarios, en beneficio de las familias más vulnerables.

El coordinador del guinda en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que no se trata de un plan para controlar los precios o distorsionar el mercado y, pese a los reclamos de la oposición, afirmó que sí contempla estímulos para la producción, pues se enfoca en el aumento de la oferta.

Aseguró que esta medida también genera incentivos para que el consumo de los bienes se garantice para las familias y, además, mediante la liberación de aranceles se disminuyen precios de tales bienes.

“Este acuerdo que hoy se firmó con dirigentes empresariales, con empresarios y con el gobierno tiene una duración de seis meses y se estabiliza mediante subsidios el precio de gasolina y el diésel, y propone aumentar la producción de maíz, arroz y frijol, y se estiman que al eliminarse los aranceles en maíz, arroz, frijol y leche, va a ser benéfico y aumenta también la distribución en los fertilizantes (…). A mí me parece una medida correcta, oportuna e indispensable, orientada hacia las familias más vulnerables del país. Esperamos que tenga resultados positivos de inmediato”, expresó el senador zacatecano

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, resaltó que el acuerdo demuestra la suma de esfuerzos que prevalece entre el Ejecutivo federal y el sector privado.

Entrevistado en el contexto del inicio de las sesiones de la Comisión Permanente, el legislador federal del guinda resaltó que la estrategia anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador está principalmente orientado a apoyar a las familias mexicanas que han visto más afectado su poder adquisitivo.

En ese sentido, reconoció el potencial del sector privado y la colaboración para beneficiar a la población que lo necesita.

“La potencia que tiene el sector privado es fundamental y la sinergia y la colaboración que pueda tener con un Gobierno que está dispuesto a escucharlos, es fundamental para atender algo que es en beneficio de México, pero sobre todo de la economía de los mexicanos, de aquellos que tienen más mermado su poder adquisitivo, entonces inyectarle la colaboración de todos para proteger, sobre todo lo que tiene que ver con cereales y la canasta básica es fundamental”, consideró el morenista.