Lanza Gobierno recomendaciones para ver eclipse solar en México; 'fenómeno excepcional': AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y expertos del Conahcyt presentaron las recomendaciones a la población para observar el eclipse solar del próximo lunes, ya que hacerlo sin filtros, sin protección y de manera directa puede causar ceguera total o parcial.

MÁS INFORMACIÓN Furor por eclipse: hacen largas filas para comprar lentes

“El eclipse es un fenómeno excepcional muy importante (…) Es una introducción de lo que va a significar este fenómeno, y también preventivo para advertir qué se puede hacer, qué no se puede hacer y que todo el fin de semana se esté informando porque es muy importante”, expuso AMLO.

Gráficia oficial. Foto: Especial.

AMLO pidió a los medios de comunicación difundir las medidas preventivas para que la ciudadanía conozca los riesgos que implica ver este fenómeno, el cual se repetirá hasta el año de 2052.

“Les pediría de forma respetuosa a los medios de información que si pueden estén ayudando en la divulgación de este tema tan importante, que ayuden. Lo van a hacer los medios públicos: el canal Once, el 14, todos los medios de información de carácter público de forma directa”, agregó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 5 de abril de 2024. https://t.co/Vvnp9Eybcw — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 5, 2024

El eclipse comenzará sobre el Océano Pacífico Sur, luego llegará a tierra en Mazatlán, Sinaloa, y, desde allí, continuará su camino sobre México, Estados Unidos (desde Texas hasta Maine) y Canadá trazando una trayectoria diagonal.

María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conahcyt, explicó que “el filtro tiene que tener esa certificación impresa de manera oficial. Si no la tiene, no hay que usarlo, expuso, luego de precisar que “no sirven lentes de sol ni otros materiales caseros.

“Tampoco se deben tomar fotos ni ver el eclipse directamente a través de cámaras o celulares, pues se corre el riesgo de dañar la vista si no se utilizan los filtros adecuados”, destacó AMLO.

Sobre la disponibilidad de filtros certificados, Conahcyt regalará mil unidades en su sede de la Ciudad de México y habrá existencias adicionales en otros centros públicos como el de Investigación en Óptica en Guanajuato, donde cuestan entre 20 y 40 pesos.

Los expertos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), Miguel Chávez y Manuel Corona descartaron que el eclipse pueda provocar afectaciones físicas o emocionales en las personas, más allá de la obvia alteración por los cambios de luz, aunque sí genera reacciones en algunos animales por su sensibilidad a estos ciclos.

Gráfica oficial. Foto: Especial.

Corona dijo que en Sinaloa, Durango y Coahuila, el eclipse será total, con una ocultación del 100 por ciento. En contraste, la Ciudad de México y Puebla experimentarán un 74.74 y 70.44 por ciento de ocultación, respectivamente.

Expuso que puede verse el eclipse de manera indirecta a través de una cámara oscura construida en casa con una caja de zapatos, se hace un agujero y en el lado opuesto se proyecta la luna eclipsando el sol.

Cómo no ver el eclipse: No directamente al sol; no con binoculares; no reflejado en agua o espejos; no por telescopio, y mucho menos a través de nubes, lentes de sol, radiografías, películas veladas o vidrios ahumados.

Cómo sí ver el eclipse de forma segura: A través de métodos indirectos como cajas negras o embudos con papel albanene, con filtros certificados por la NOM ISO 12312-2, 2015.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR