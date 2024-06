Largas filas y calor no apagan el entusiasmo en jornada electoral

Una jornada con amplia participación, aunque de desarrollo lento, caracterizó la elección presidencial de ayer, cuando el panorama recurrente fue de largas filas de votantes en las casillas, cuyo entusiasmo por ejercer su derecho derivó en algunos altercados.

Desde antes de las 7:00 de la mañana, cúmulos de imágenes daban cuenta de las centenas e incluso millares de personas que estuvieron dispuestas a ejercer su derecho, a pesar de los intensos rayos del sol y las temperaturas extremas propias de la tercera ola de calor que azota al país.

Así ocurrió, por ejemplo, en la casilla especial ubicada a un costado de la estación Hospital 20 de Noviembre de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, para recibir los sufragios de las personas que se encontraban fuera de su distrito electoral o estado de residencia.

En diversos puntos de la CDMX se registraron largas filas. Foto: Cuartoscuro

Como cada una de las más de mil 100 casillas especiales instaladas en el territorio nacional, a ésta sólo se distribuyeron mil boletas, pero el número de electores interesados rebasó por mucho esta cifra y muchos de ellos no pudieron votar, lo que desató momentos de furia.

Estar formados en una fila que daba dos veces la vuelta a la cuadra era una “cuestión de fe”, dijo María del Carmen.

Originaria de Veracruz y que, por cuestiones personales, pasó este 2 de junio en la capital, aguardó desde las 8:00 horas en la fila de esta casilla para emitir un voto, por el cual no estuvo dispuesta a trasladarse a otra casilla en cualquier punto.

Un grupo de hombres hizo destrozos en Querétaro. Foto: Especial

“Llevo cinco horas y cachito, formada. Investigué y sabía que acá hay una casilla especial; entonces, estoy con esperanza de que sí me toque. Me dieron el número 1995, pero ya van en el dos mil y algo. Yo creo que a estas alturas ya es un acto de fe quedarme; se me hace difícil que consiga votar en otras casillas y ya no me movería a otra”, dijo.

Alrededor de las casillas se dieron varias escenas: personas de la tercera edad que exigían con arengas que se les permitiera votar de inmediato; otras que confrontaban a personal de seguridad o a las y los funcionarios de casilla para exigir que se les garantizara su derecho al voto.

Pero no en toda la población había el mismo entusiasmo. Uno de ellos es don Alejandro, vendedor de plumas, pilas y demás artículos en el exterior del Metro Taxqueña, donde tiene un puesto que prefirió abrir en domingo en lugar de ir a votar.

Uniformados resguardaron una sede de Toluca tras la falta de boletas. Foto: Especial

Es un hombre de más de sesenta años que ayer se dijo desencantado de la democracia en México, porque para él “los políticos nada más prometen y no cumplen”. No obstante, reconoció que otra razón detrás de no votar fue su necesidad de obtener ingresos.

Durante la jornada también hubo altercados y discusiones, pero en algunos casos también ocurrieron episodios de violencia a un grado mayor, aunque se trató de hechos aislados.

Uno de los primeros se registró en la mañana en el municipio de Coyomeapan, Puebla, donde hubo una confrontación que derivó en una balacera en la casilla y, aunque se mencionó que una persona había fallecido y dos resultaron heridas, ninguna autoridad confirmó esta versión.

En la misma entidad, en la casilla de la primaria Gabriela Mistral, donde personas ingresaron y sustrajeron las boletas. Esto derivó en una persecución de los criminales que más tarde fueron capturados y se les acusó de quemar el material.

Un hombre lesionó con arma de fuego a una mujer en Tijuana, BC. Foto: Cuartoscuro

Hacia el final de la jornada, la candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, denunció una agresión armada en contra del candidato a regidor en la entidad, Fidencio Canchola.

“Me reportan que nuestro compañero de Tarimoro, Fidencio Canchola, fue herido en ataque con arma de fuego. Quienes le apostaron al miedo, la violencia y la sangre durante la campaña buscaron hoy desinhibir la participación ciudadana y detener nuestra lucha. ¡No lo van a conseguir! Estamos más firmes y fuertes que nunca”, dijo en redes.

En el Estado de México también se registró violencia. Fue en el territorio del municipio de Cuautitlán Izcalli, en la sección 0761, al interior de una secundaria, en donde se registró la quema de boletas.

No obstante, aunque se trató del proceso electoral más violento en la historia reciente, con casi 40 candidatos asesinados, la jornada de ayer transcurrió en paz en lo general. El consejero del INE Jaime Rivera resaltó que las elecciones transcurrieron de manera pacífica, ordenada y sin indicios de que el crimen incidiera en ellas.

Conteo de votos al cierre de las urnas en el municipio de Metepec. Foto: Cuartoscuro

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA SIN HECHOS DE ALERTA

Bajo el rayo del sol, miles de mexicanos decidieron salir a emitir su voto sin importar las horas de espera en filas kilométricas que se presentaron en algunas casillas del país; cumpliendo así con su responsabilidad ciudadana en la jornada electoral de ayer. En algunas zonas se registró uno que otro altercado que no pasó a mayores, lo que permitió que la jornada electoral avanzara en cada rincón de México.