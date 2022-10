Layda Sansores da a conocer nuevos mensajes de Alejandro Moreno en el Martes del Jaguar

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán dio a conocer nuevos mensajes presuntamente enviados entre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con periodistas, quienes presuntamente le pedían apoyo.

Durante su programa Martes del Jaguar, la gobernadora mostró presuntos mensajes entre "Alito" y la periodista Adela Micha, en los que el también exgobernador de Campeche la deja en visto en varias ocasiones o no da respuesta puntual a sus peticiones.

"Alito, necesito que me apoyes, estoy tronando. Mi gente, todos. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma", se lee en las capturas de pantalla presentadas en el programa. A lo que el líder partidista responde: "deja veo cómo te ayudo".

"¡Nombre! ¿Y así todavía lo sigue defendiendo?", cuestionó la gobernadora tras mostrar las capturas de pantalla de la conversación.

Este martes, la mandataria resaltó que el Instituto Nacional Electoral (INE), declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el líder nacional del PRI, respecto a denuncias en contra de la mandataria.

Tras bromear con que "Alito" le habría mandado una carta con las palabras "Layda, te amo", la gobernadora advirtió que Alejandro Moreno la acusaba de influenciar los procesos electorales del próximo año y de 2024, por lo que consideró "buena" la determinación del INE.

Me culpaba de los resultados de las elecciones del 2023 y 2024, de mi influencia, de la influencia del jaguar en esas elecciones próximas, así presentó la denuncia ante el INE. Y bueno, siquiera el INE bien que le contestó: se le niega la suspensión porque esas elecciones todavía no comienzan Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Y añadió: "Todavía no comienzan y ya me echaron culpa, ahí sí digo que yo no soy culpable de todo. ¿Cómo me va a echar la culpa de las elecciones del 23 y del 24? Ya me echó la de que perdieron aquí en Campeche".

En su programa de ayer, Sansores Sanromán dio a conocer que Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de "Alito" Moreno también interpuso un amparo en contra del Martes del Jaguar por lo que tampoco se le "podrá rozar con el pétalo de una mención".

Así están las cosas. ¿Qué tanto miedo le tienen al Jaguar si es bien cariñoso? Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Asimismo, en su sección "las buenas y las malas legales", la gobernadora dio a conocer que obtuvo a favor las 15 denuncias por daño moral que presentó en contra del exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández; Ángel Escamilla; la senadora Lilly Téllez; así como los comunicadores Carlos Alasraki Grossman y Carlos Marín, por lo que deberán bajar sus publicaciones con supuesto contenido electoral.

Porque se creen periodistas o porque se creen muy bonitos, creen que pueden lastimar a todos como se les da la gana Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Por otro lado, dio a conocer que la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo presentó una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), por presunta violencia de género.

RFH