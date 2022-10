Layda Sansores no presentará información relacionada con Ricardo Monreal en el Martes del Jaguar

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio marcha atrás al anunciar que el senador morenista Ricardo Monreal no será tema a abordar durante la siguiente emisión del Martes del Jaguar, como lo advirtió ayer.

Anoche, la mandataria le “recomendó” al legislador de su partido estar atento a su programa semanal, mismo en el que ella ha dado a conocer múltiples audios y conversaciones que involucran al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con otros actores políticos y medios de comunicación en actos polémicos.

Minutos después de que Ricardo Monreal se refirió a la publicación como “el inicio de la guerra sucia” como efecto de la “campaña anticipada” al interior de Morena para elegir a quien será la o el candidato presidencial de 2024, Sansores San Román desistió de hablar de él.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”, escribió la gobernadora en su cuenta de Twitter.

DGC