Layda Sansores se va contra hermano de 'Alito' Moreno; acusa presunta corrupción.

Ante un amparo que le impide pronunciarse en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuya resolución fue aplazada un mes más, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, retomó su programa semanal para hacer declaraciones en contra del hermano del priista.

Durante su programa Martes del Jaguar, que nuevamente fue emitido a través de las unidades de comunicación de la entidad, la mandataria abordó una publicación periodística en la que se revelan movimientos financieros irregulares de Emigdio Moreno Cárdenas.

Dichas actividades fueron relacionadas con un programa de plantación de palma, impulsado durante el periodo en que su hermano fue mandatario de la entidad, y los cuales le habrían beneficiado económicamente.

Sansores San Román y su equipo destacaron que Emigdio Moreno también cuenta con diversas cuentas con las que realiza transacciones simultáneas para “hacer que se pierda la pista”.

Una de éstas se trata de Flow Control Instrumentation, respecto de la cual se detalló que desde su creación hasta 2021, tuvo ingresos por 85.4 millones de pesos, mientras que su gasto fue superior al llegar a 88.9 mdp y sin registro de pagos de nómina.

También vinculó transacciones de la empresa ICA Fluor a esta misma, por un monto de 158 mil 767 dólares, razón por la cual la mandataria reclamó, ya que existe un contrato con la constructora para un hospital cuyas obras, dijo, mantiene paradas ante la exigencia de 60 millones de pesos.

La gobernadora sugirió que el hermano ha sido utilizado por el dirigente priista como prestanombres para realizar diversos movimientos financieros.

Respecto a la audiencia que se llevaría a cabo el 19 de septiembre en atención al amparo que solicitó Alejandro Moreno para frenar las publicaciones de Layda Sansores, la mandataria dio a conocer que el juez a cargo aplazó el proceso hasta el 21 de octubre, lo que, opinó, le pareció "sospechoso".

No lo esperaba del juez. Nos estuvimos aguantando, ser cuidadosos de no hablar, pero creo que ya llega un momento en el que dices ‘¿de qué se trata? ¿De ponernos una mordaza?’ Nosotros encontraremos la manera de, sin violar la ley, seguir hablando, diciendo nuestra verdad porque esto es del interés ciudadano y no nos podemos quedar callados cuando ellos siguen avanzando